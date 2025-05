Investicijske priložnosti umetne inteligence

V zadnjih letih smo priča pospešenemu razvoju na področju umetne inteligence (UI). Razvijajo se novi modeli UI, pojavljajo se nova orodja in rešitve, podjetja razvijajo strategije UI in iščejo načine, kako jim ta lahko pomaga pri povečevanju produktivnosti in zniževanju stroškov. Tudi posamezniki sledijo razvoju UI – orodja UI, kot so chatGPT, claude, perplexity, microsoft copilot, so postali del vsakdana večine prebivalcev razvitih držav in tisti, ki ne uporabljajo orodij UI, so gotovo vsaj slišali, da se na področju UI dogaja nekaj zanimivega. Kaj to pomeni za investitorje? Kje so investicijske priložnosti in na kakšna investicijska tveganja je treba paziti?

Alexsandr Gutirea, Triglav Skladi

Ključno, kar je treba vedeti, je to, da je veriga dodane vrednosti na področju UI zelo kompleksna in zapletena. Trije ključni segmenti so:

– fizična infrastruktura (na primer razvoj in proizvodnja različnih polprevodnikov, razvoj in proizvodnja opreme za podatkovne centre, gradnja in upravljanje podatkovnih centrov, proizvodnja električne energije za podatkovne centre),

– digitalna infrastruktura (na primer razvoj velikih jezikovnih modelov, razvoj in upravljanje rešitev na področju podatkovnih baz, storitve na področju svetovanja),

– rešitve (na primer agenti UI, rešitve UI za trženje, kibernetsko varnost, zdravstvo, industrijo).

Zdaj smo v položaju, ko razvoj na področju fizične infrastrukture UI prehiteva razvoj na področju digitalne infrastrukture in rešitev UI. Delno je to razumljivo in tudi pričakovano. Ni mogoče razvijati naprednih rešitev UI brez polprevodnikov, pomnilniških polprevodnikov, opreme za prenos podatkov ter dostopa do cenovno ugodnih in zanesljivih virov električne energije. Podjetja iz prvega segmenta pospešeno investirajo v razvoj in raziskave ter povečujejo obseg fizičnih kapacitet, naj gre za tovarne za proizvodnjo polprevodnikov ali nove podatkovne centre. Z vidika poslovnih rezultatov je pozitivni vpliv opazen predvsem pri razvijalcih in proizvajalcih različne opreme za podatkovne centre.

Na področju digitalne infrastrukture UI so v ospredju pozornosti predvsem podjetja, kot so OpenAI, xAI, Anthropic, DeepSeek, Mistral AI, Perplexity, Alibaba, Baidu, Alphabet, Amazon, Meta in Microsoft. Veliko teh podjetij ne kotira na borzi, kar pomeni, da večina investitorjev ne more investirati v ta podjetja. Večji del drugih podjetij pa so ameriški in kitajski tehnološki velikani, ki poleg razvoja na področju digitalne UI infrastrukture pripomorejo tudi k razvoju fizične infrastrukture UI, in sicer z razvojem lastnih polprevodnikov in gradnjo lastnih podatkovnih centrov, ter razvijajo rešitve UI za končne uporabnike.

Na področju rešitev UI je položaj takšen: pričakovanja so visoka, določeni primeri uporabe rešitev UI so obetavni, v prihodnje bomo največjo dinamiko videli prav v podjetjih iz tega segmenta. Če se bodo pričakovanja glede koristnosti rešitev UI za končne uporabnike uresničila, bo agregatno povečanje prihodkov v tem segmentu največje. Vanj namreč spadajo veliki proizvajalci programskih rešitev, kot so Alibaba, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft in Apple, ki imajo več sto milijonov fizičnih strank in več sto tisoč poslovnih strank.

Največje investicijske priložnosti omogočajo velika tehnološka podjetja, ki v določenih primerih nadzirajo velik delež celotne verige ustvarjanja dodane vrednosti, in tehnološka podjetja, ki razvijajo opremo za podatkovne centre. Dejstvo je, da je pri številnih podjetjih v tej fazi zelo težko ugotoviti, kako uspešna bodo pri razvoju in implementaciji rešitev UI, številna druga podjetja pa še niso na borzi.