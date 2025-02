Kaj imajo Laktaši, česar Šempeter pri Gorici nima

V nadaljevanju preberite:

Nemška multinacionalka Mahle iz Šempetra pri Gorici del proizvodnje seli v novi proizvodni obrat v Laktaših, kraju v entiteti Republika Srbska v Bosni in Hercegovini, kjer so doma prav tako slovenski Kolektor, Iskra, Cablex in po novem še Metaling. Kaj, razen cenejše delovne sile in nizkega davka na dobiček, slovenskim proizvodnim podjetjem ponuja ena najrevnejših držav v Evropi?

Laktaši, kraj in istoimenska občina s približno 40.000 prebivalci približno 20 minut vožnje iz Banjaluke, drugega največjega mesta v Bosni in Hercegovini, bi bil verjetno znan zgolj kot rojstni kraj predsednika Republike Srbske Milorada Dodika, če ne bi bil tako gospodarsko uspešen.

Za Laktaše se niti mi ne bi zmenili, če nemška korporacija Mahle ne bi napovedala, da bo letos odpustila 610 od skupaj 1700 zaposlenih v svoji proizvodnji v Šempetru pri Gorici. Delo odpuščenih bodo nadaljevali v novi Mahlejevi tovarni na izhodu iz Laktašev. Mahle na naša vprašanja ne odgovarja, zato smo se o vzrokih za selitev tja pogovarjali s predstavniki drugih slovenskih podjetij, sosedov nove Mahlejeve tovarne.