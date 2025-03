Katarina Mala o samozavesti, karizmi in uspehu

Katja Verderber skozi svoje delo pomaga posameznikom graditi samozavest, avtentično komunikacijo in karizmatičnost – veščine, ki so ključne za uspešne poslovne zgodbe. V podkastu Supermoč je razkrila svojo pot od glasbene scene do vodenja uspešnih treningov javnega nastopanja ter deli vpoglede v svojo metodo Italk.Live.

Uspeh ni le strategija, temveč tudi strast in prava ekipa

Katarina Mala je nastala iz uporništva in osebne preizkušnje, vendar njen uspeh ni bil naključje. »Strategija je temelj, a brez pravih ljudi, strasti in nekaj sreče ostane le načrt na papirju,« pravi Katja Verderber.

Pri ustvarjanju svoje glasbene kariere je znala prepoznati vrednost energije ljudi, marketinško znanje in notranjo motivacijo za uspeh. Investicija v kakovost je bila zanjo ključna – pri prvi pesmi je izbrala vrhunske glasbenike, fotografe in stiliste, saj verjame, da povprečnost dolgoročno škodi uspehu.

Avtentičnost kot ključ do uspeha

Sogovornica opozarja, da dober PR danes ni več dovolj – nujno je biti prisoten na družbenih omrežjih, a ob tem ohraniti avtentičnost. »Velikokrat se avtentičnost zamaskira v zavajajoče zgodbe. Znancu sem napisala, da je videti izjemno uspešen in srečen. Odgovoril mi je: 'To je IG vs. realnost.'«

Po njenem mnenju je ključno, da se v poslu obkrožimo s preverjenimi strokovnjaki, ne nujno tistimi z največ lajki. »Uspeh ni solo projekt, ampak rezultat sodelovanja in podpore prave ekipe.«

Kako metoda Italk.Live pomaga pri premagovanju treme in gradnji karizme

V podkastu Supermoč je Katja Verderber pojasnila tudi metodo, ki jo je razvila. »Italk.Live posameznikom pomaga odkriti lastno vrednost in izstopiti iz starih vzorcev. Pomembno je raziskati, zakaj imamo določene izzive pri javnem nastopanju. S pravilnim pristopom lahko tremo obrnemo v prednost in gradimo avtentično prezenco.«

Najpogostejši izzivi podjetnikov pri nastopih so pomanjkanje karizme ali pretirano izražanje, ki deluje zastrašujoče. »Veliko podjetnikov ne zna uporabiti telesne govorice, zato prisegajo na togost. Vse to se da izboljšati s prakso in pravo metodo.«

Psihodrama in sociodrama – močna orodja za razvoj vodij

Podkast Supermoč, gostja Katja Verderber - Katarina Mala. FOTO: Marko Feist/Delo

Katja je sicer še v procesu izobraževanja, a pri svojem delu že uporablja nekatere elemente psihodrame. »Psihodrama pomaga razumeti notranje procese, pri vodenju ekip pa je učinkovita sociodrama, saj omogoča razumevanje skupinske dinamike in reševanje konfliktov.«

Skozi primere iz prakse razlaga, kako slaba komunikacija v podjetjih povzroča izgubo časa in energije, medtem ko lahko vaje iz sociodrame izboljšajo odnose in delovno klimo.

Motivacija zaposlenih in prihodnost poslovnega uspeha

»Če zaposleni ne dajejo vsega od sebe, je to dolgoročna izguba za podjetje. Motivacija ni piknik ali team building, temveč vlaganje v rast in razvoj ljudi.« Prava rast se po njenem mnenju zgodi, ko vodje omogočijo zaposlenim, da izkoristijo svoj polni potencial.

V dobi umetne inteligence Katja Verderber ostaja optimistična: »AI ne more nadomestiti človeške domišljije, intuicije in sposobnosti povezovanja idej. Kreativnost bo ostala ključna konkurenčna prednost prihodnosti.«

V pogovoru v podkastu Supermoč lahko slišite zgodbo, ki razkriva glas ženske moči, avtentičnosti in inovativnega pristopa k javnemu nastopanju ter osebnemu razvoju.