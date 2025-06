V nadaljevanju preberite:

Agencija Standard & Poor's (S&P) je zvišala bonitetno oceno Slovenije z AA- na AA in ji pripisala stabilne obete. S to oceno je Slovenija postala država z najvišjo bonitetno oceno v skupini držav srednje in vzhodne Evrope. Po tej novici smo se pogovarjali s finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem o dvigu bonitetne ocene, javnih financah, padcu BDP v prvem četrtletju in ukrepih do konca mandata.