Od slovenskih podjetij na lestvici največjih vlagateljev redno le Krka

Edino slovensko podjetje, ki se že dve desetletji uvršča med največje svetovne in evropske razvijalce ter inovatorje, je novomeška Krka. Dolenjski farmacevt je od leta 2005 letni vložek v raziskave in razvoj povečal za štirikrat, investicije v raziskave in razvoj tisočerice največjih evropskih podjetij pa so se v tem času podvojile.

Kdo kroji evropski in kdo svetovni vrh raziskovalcev in inovatorjev? Katera slovenska podjetja so se še pred leti uvrščala na lestvico? Kaj kažejo te lestvice?