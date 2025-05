Mateja Urlep: Predsodke podpihujejo tisti, ki branijo svoje milijardne interese

Mateja Urlep je ena najvidnejših slovenskih strokovnjakinj s področja bioloških zdravil in inovacij v farmaciji. Včasih visoko v hierarhiji velikih multinacionalk, kot sta Lek in Sandoz, danes pa na samostojni poti kot soustanoviteljica podjetja Niba Labs, ki sodeluje z vodilnimi farmacevtskimi in znanstvenoraziskovalnimi institucijami. Pogovor z njo je iskren, oster, človeški – predvsem pa poln uvida v to, kako se uspeh gradi z notranjim uporom in vero v vizijo.

Poslušaj podkast Supermoč. Gostili smo mag. Matejo Urlep. FOTO: Marko Feist/Delo

»Moja osebna maksima je: Imam svoje mnenje, torej sem,« pravi Mateja Urlep brez olepševanja.

Mateja Urlep je svojo poslovno pot začela v podjetju Lek, kjer je pridobila temeljito izobrazbo na področju farmacevtskega marketinga po standardih Merck & Co. Sledila je ključna vloga v razvoju biosimilarjev, kjer je vodila enega prvih razvojnih programov na svetu – in prvega v Sloveniji.

Pod njenim vodstvom se je vzpostavil razvoj biosimilarjev v Leku, ki je prerasel v globalno pomemben center – danes znan kot Sandozov Center za razvoj in proizvodnjo biosimilarjev ter kot Razvojni in proizvodni center za biofarmacevtike v okviru Novartisa. Njeno delo je prispevalo tudi k vzpostavitvi regulatornih smernic za biosimilarje v EU in ZDA, vključno z aktivno vlogo pri Obamacare zakonu, kjer je pričala pred ameriškim CBO (Congressional Budget Office).

Zasedala je vodilne funkcije – bila je direktorica Leka Biofarmacevtike in Site Head Sandoz-Novartis BPO Mengeš ter globalna direktorica marketinga in prodaje za Sandoz Biopharmaceuticals (Holzkirchen, Nemčija).

Pod njenim vodstvom so bili na svetovni trg lansirani prvi trije biosimilarji, poročala je neposredno upravam Sandoza in Novartisa (SEC & ECN).

Nato je sledil zavesten preobrat: odločitev za lastno podjetniško pot. Ustanovila je TikhePharma, globalno delujoči start-up na področju biofarmacevtike. Trenutno je soustanoviteljica in poslovna direktorica podjetja Niba Labs, ki sodeluje z vodilnimi farmacevtskimi podjetji, inštituti ter regulatorji v Evropi in ZDA.

Poleg tega je bila mentorica v iniciativi DIH Healthday.si, kjer aktivno podpira slovenski inovacijski ekosistem v zdravstvu, zlasti pri mednarodnem prodoru prebojnih rešitev.

Njena kariera je prepletena z bojem za dostop do bioloških zdravil – tistih kompleksnih molekul, ki jih telo lažje sprejema in so bolj tarčne kot klasične kemične, a zaradi interesov velikih farmacevtskih hiš pogosto ostajajo cenovno nedostopne.

»Biosimilarji niso slabi približki, so znanstveno dodelani izdelki, s katerimi smo že milijonom ljudi pomagali – brez enega samega dokazanega primera resnega zapleta. Predsodke so podpihovali tisti, ki so branili milijardne monopole,« je dejala Mateja Urlep.

Mateja Urlep je ženska z veliko izkušnjami. Žena, mama, babica, podjetnica, vizionarka – in predvsem človek, ki verjame v resnico, odgovornost, znanost in ... umetnost.

»Če mi postavite tisoč ovir, bom šla čez – kot voda.«

Lepota? Zanjo je to nekaj minljivega, a močnega. Humor? Nujna oprema za življenje. Odnos do farmacije? Strasten, a kritičen. Vizija? Omogočiti širši dostop do inovativnih zdravil in dvigniti kakovost zdravja, ne le dolžine življenja.

INTERVJU – vprašanja, ki gredo pod kožo, a več v podkastu Supermoč

»Če želiš preboj znotraj velike korporacije, moraš tvegati.To me je gnalo skozi kariero,« je v podkastu Supermoč dejala mag. Mateja Urlep. FOTO: Delo

Petra Kovič: Mateja Urlep, v vaši karieri je bilo veliko poguma. Ste kdaj prosili za dovoljenje?

Mateja Urlep: Ne. Naučila sem se delovati po načelu »ne prosi za dovoljenje, prosi za odpuščanje«. Če želiš znotraj sistema nekaj premakniti, moraš včasih preprosto narediti – brez vprašanja.

Petra Kovič: Vaš pogled na ženske v vodstvu?

Mateja Urlep: V farmacevtskih multinacionalkah sem bila pogosto edina ženska med odločevalci. V Avstriji, Nemčiji, Švici ... To so bile moške trdnjave. Ampak sem vedno znala vstopiti v prostor in pustiti vtis – ne samo z znanjem, tudi z barvami, prisotnostjo, energijo.

Petra Kovič: Verjamete, da se telo lahko zdravi samo?

Mateja Urlep: Seveda. Telo ima to sposobnost – do določene meje. Potem pa nastopi medicina. A pogosto je težje spremeniti življenjski slog kot vzeti tableto.

Petra Kovič: Kaj vas je gnalo naprej?

Mateja Urlep: Če mi je kdo rekel, da se nekaj ne da, je to zame postalo izziv. To me podžge. In ja – tudi frustracije. Tudi občutek odgovornosti. Pa notranja moč, da nekaj naredim bolje.

Petra Kovič: In ljubezen?

Mateja Urlep: Ljubezen je smisel. Ampak moraš imeti rad najprej sebe, da lahko ljubiš drugega. To se začne v družini. In sreča je, če med milijardami ljudi najdeš nekoga, ki gre z roko v roki s tabo.

Petra Kovič: Kaj bi danes svetovali velikim korporacijam?

Mateja Urlep: Manj ukazovanja, več odgovornosti. Empowerment je lep izraz, ampak brez resne kulture odgovornosti pade. Ljudje pogosto želijo, da nekdo drug vodi – da se lahko izognejo odgovornosti. To moramo vzgajati že od malega.

Petra Kovič: Kaj pa slovensko zdravstvo?

Mateja Urlep: Ni slabo, a je v slabi kondiciji. Imam upanje, saj to menda umre zadnje.

