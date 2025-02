Mednarodna skupina UniCredit lani z rekordnim dobičkom

Mednarodna bančna skupina UniCredit je lani poslovala bolje od pričakovanj in ustvarila rekordni čisti dobiček v višini 9,3 milijarde evrov, kar je osem odstotkov več kot leto prej. Od tega namerava letos kar devet milijard evrov razdeliti svojim delničarjem prek dividend in odkupov delnic, je napovedal glavni izvršni direktor skupine Andrea Orcel. Skupina s sedežem v Milanu je sicer lani ustvarila prihodke v višini 24,8 milijarde evrov, pri tem je imela v svoji bilanci za 404 milijarde evrov posojil komitentom in za skoraj 476 milijard depozitov.

UniCredit, ki deluje predvsem v Italiji, Nemčiji, Avstriji ter Srednji in Vzhodni Evropi, nadaljuje strategijo širjenja. Med drugim je že nakupil 28-odstotni delež v nemški Commerzbank in več kot štiriodstotni delež v zavarovalnici Generali, oddal pa je tudi ponudbo za nakup italijanske banke BPM.

UniCredit Banka Slovenija je sicer lani ustvarila za 130 milijonov prihodkov, kar je dobrih 15 odstotkov več kot v 2023. V bilanci je izkazala za 53 milijonov evrov dobička pred davki, kar je pet milijonov manj kot leto prej, še izhaja iz podatkov, ki jih je skupina objavila na spletu.