Minister govori eno, Furs drugo, Rok Snežič ploska

Med razpravo o tem, da vse večje davčne obremenitve nekatera slovenska podjetja silijo v razmislek o selitvi na Hrvaško, je finančni minister Klemen Boštjančič nedavno za POP TV izjavil, da so v Bosni in Hercegovini davčni pogoji še bolj privlačni kot na Hrvaškem. To izjavo bi marsikdo lahko razumel kot priporočilo Slovencem, naj odprejo podjetje v BiH. Dvojni doktor in razvpiti davčni optimizator iz BiH Rok Snežič je naravnost navdušen, ima pa nekaj pomislekov.