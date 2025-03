Moj spletni priročnik – nepogrešljiv vir informacij za podjetnike

V hitro spreminjajočem se poslovnem svetu so prave informacije ključ do uspeha. Moj spletni priročnik je brezplačen tedenski e-novičnik, zasnovan posebej za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki želijo biti seznanjena z aktualnimi vsebinami s področja podjetništva. Že več kot 50.000 naročnikov mu zaupa kot zanesljivemu viru informacij o novostih in priložnostih na področju podjetništva.

Najpomembnejše informacije za podjetnike – neposredno v vaš e-nabiralnik

Vsak teden vas na vašem elektronskem naslovu pričakajo ključne podjetniške informacije o:

javnih razpisih in možnostih financiranja,

novostih v zakonodaji in regulativah,

borzi ponudb in povpraševanj, ki povezuje podjetja,

brezplačnih seminarjih, delavnicah, usposabljanjih in drugih poslovnih dogodkih,

novih programih, storitvah in projektih za rast in internacionalizacijo malih in srednje velikih podjetij.

Poleg aktualnih novic in razpisov vam Moj spletni priročnik prinaša tudi ekskluzivne vpoglede v uspešne podjetniške zgodbe, dobre prakse in strokovne nasvete, ki podpirajo rast in razvoj vašega podjetja.

Novičnik ne prinaša le informacij, temveč tudi konkretne napotke in orodja, ki vam pomagajo sprejemati boljše poslovne odločitve in izboljšati učinkovitost vašega poslovanja.

Vse ključne vsebine na enem mestu, brez zamudnega iskanja.

SPIRIT Slovenija – podpora podjetnikom z brezplačnimi programi

Moj spletni priročnik izdaja javna agencija SPIRIT Slovenija, ki deluje pod okriljem Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Agencija uresničuje usmeritve razvojnih programov Slovenije s ciljem doseganja podjetniške, inovativne, tehnološko razvite, izvozno naravnane in tujim investitorjem privlačne destinacije.

Več o programih za podjetnike: www.podjetniski-portal.si/programi

