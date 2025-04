Na Expu priložnosti tudi za avtomobilsko industrijo

Javna agencija Spirit bo v okviru svetovne razstave Expo, ki se v nedeljo začenja v Osaki, organizirala štiri poslovne delegacije v drugo največje japonsko mesto. Dogodek bo priložnost za iskanje novih japonskih investitorjev v Slovenijo.

Slovenija se bo tokrat na svetovni razstavi predstavila v skupnem paviljonu s še desetimi drugimi državami in se je torej odločila za manj velikopotezno predstavitev kot denimo na zadnjem Expu v Dubaju.

Želeli smo optimizirati stroške, zato smo se usmestili v prostor, ki je bil na voljo v okviru proračunskih sredstev, je dejala generalna komisarka Slovenije za Expo v Osakiu Saša Leban in dodala, da bo vsebina kljub temu bogata in povezovalna ter da bodo sodelovali z ostalimi državami.

»Slovenija že vrsto let prepoznava svetovne razstave kot strateško priložnost za celovito predstavitev države, njenega gospodarstva, turizma, kulture in predvsem inovacijskega potenciala ter za krepitev prepoznavnosti in ugleda na mednarodnem prizorišču,« je povedal Jernej Salecl z gospodarskega ministrstva.

Japonska je v nacionalnem programu internacionalizacije opredeljena kot eden ključnih trgov priložnosti tako z vidika izvoza kot tudi z vidika privabljanja tujih investicij. Že danes sodi med najpomembnejše trgovinske partnerice Slovenije v azijskopacifiški regiji, je še povedal generalni direktor direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo: »Nastop Slovenije na Expu 2025 predstavlja izjemno priložnost za nadgradnjo bilateralnih odnosov z Japonsko in krepitev gospodarske prisotnosti slovenskih podjetij na tem strateško pomembnem trgu.« Po njegovih besedah se še posebej obetavne priložnosti za podjetja odpirajo na področju avtomobilske industrije, robotike, biotehnologije, nanotehnologije ter predvsem obnovljivih virov.

V zadnjih letih sta z Japonske prišli dve tako imenovani greenfield investicije, ko so japonski vlagatelji postavili tovarno povsem na novo, in sicer Yaskawa tovarno robotov v Kočevnju ter Lonstroff obrat medicinskih elastomerov v Logatcu. Japonski Sumitomo je sicer lani Lonstroff prodal nizozemskemu skladu Nimbus. Kansai je kupil domžalski Helios, lendavski Varstroj je v lasti korporacije Daihen, omeniti pa je treba še sodelovanje Elesa in Hitachija pri razvoju pametnih omrežij. Na vprašanje Dela, ali bo Slovenija poskušala Expo izkoristiti za privabljanje novih japonskih investitorjev, je Salecl odgovoril, da si prizadevajo eno ali več delegacij, ki bodo potovale v Osako, izkoristiti za iskanje novih partnerjev za investicije tako Japoncev v Sloveniji, kot tudi obratno.

V. d. direktorica Spirita Tamara Zajec Balažič je povedala, da bodo organizirali štiri poslovne delegacije, ki bodo namenjene avtomobilski industirji in logistiki, informacijskim tehnologijam in medicinski tehniki, trajnostnim rešitvam, prehrani in zeleni Sloveniji ter pametnim mestom, vodiku in zelenim tehnologijam.