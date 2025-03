Nastja Mulej: Moč razmišljanja za preboj v boljši posel in svet

Nastja Mulej že vrsto let spodbuja ljudi v podjetništvu, izobraževanju in politiki h kreativnemu ter kritičnemu razmišljanju, sodelovanju, toleranci in inovativnosti. Na dogodku Festival Odločitev – Best Speakers 2025 je prejela prestižno nagrado za Naj govorko leta 2025.

V podkastu Supermoč je kot gostja predstavila posebno metodo razmišljanja, ki jo je razvil dr. Edward de Bono, ter odgovorila na ključna vprašanja: zakaj postajamo možgansko leni in zakaj inovativne ideje v Sloveniji pogosto težko prodrejo v širšo družbo ali poslovni svet.

Nekoč ena vidnejših kreativk v eni največjih oglaševalskih agencij v regiji New Moment, danes pa edina licencirana trenerka De Bonove metode Šestih klobukov razmišljanja v Sloveniji Nastja Mulej izstopa s svojo predanostjo učinkoviti komunikaciji in zavestnemu, namernemu razmišljanju. Njena vizija je naučiti ljudi, kako razmišljati na način, ki spodbuja boljše medosebne odnose in gradi inovativno družbo blagostanja.

Prepričana je, da ima Slovenija ogromen potencial za preboj na svetovni trg in večjo družbeno blaginjo – a za to moramo začeti verjeti, da je razmišljanje veščina, ki, podobno kot šport, zahteva redno vadbo. »Kreativno razmišljanje lahko premaga vse ovire, saj odpira prostor za nove pristope in drugačne perspektive. Razmišljanje je veščina, ki jo je treba razvijati in negovati vse življenje. Tako kot ples ali šport tudi razmišljanje zahteva vadbo in predanost,« je poudarila v podkastu.

Z Nastjo Mulej smo spregovorili o tem:

kako lahko metode dr. Edwarda de Bona pomagajo posameznikom in organizacijam pri reševanju kompleksnih izzivov in katera metoda dr. De Bona je Nastji Mulej najbližja;

ali je res, da najuspešnejši ljudje, kot so Bill Gates, Elon Musk in Richard Branson, večino dneva posvetijo razmišljanju;

zakaj so De Bonova orodja za namerno razmišljanje praktična in uporabna v vsakdanjem življenju;

v čem sta si različna evropski in azijski pristop k razmišljanju in zakaj ni čudno, da so Azijci prodorni.

FOTO: Marko Feist/Delo

V podkastu Supermoč je naša sogovornica razložila tudi povezavo med prožnim telesom in prožnimi možgani. Poudarila je, da vadba in gibanje telesa pozitivno vplivata na prožnost možganov in razmišljanje. »Saj veste, zdrav duh v zdravem telesu, vendar pa to nakazuje tudi obratno korelacijo, in sicer da redno razmišljanje in reševanje problemov prispevata k boljšemu mentalnemu zdravju, tudi fizičnemu telesu in kakovosti življenja, kar lahko vodi k daljšemu in bolj zdravemu življenju,« je na vest potrkala Mulejeva v podkastu Supermoč, ki ga lahko poslušate tudi na kanalu youtube in vseh platformah s podkasti.