Nvidia pomirila kapitalske trge

Prejšnji teden je ob relativnem pomanjkanju novic na podjetniški ravni za nove pretrese na trgu spet poskrbel ameriški predsednik Trump. Prst je tokrat usmeril proti EU, saj je zagrozil s carinami v višini 50 odstotkov, ki naj bi začele veljati že s 1. junijem. Zmotila ga je predvsem prenizka dinamika pogajanj med ZDA in EU. Že dva dni kasneje je retoriko spremenil in sporočil, da je preložil uvedbo carin na 9. julij, kar je nekoliko pomirilo kapitalske trge. Na podjetniški ravni je našel novo žrtev – tehnološkega velikana Apple, kjer ga je zmotilo, da večino svojih naprav podjetje proizvede na tujih trgih (Kitajska in Indija), in ne na domačih tleh. Podjetju je zagrozil s carinami v višini 25 odstotkov, če dela proizvodnje ne preseli v ZDA.

Nekoliko olajšanja je to prineslo tudi na obvezniške trge, saj je znižanje bonitetne ocene za ZDA dvignilo zahtevane donose desetletne oz. 30-letne obveznice za več kot 4,5 odstotka oz. za pet odstotkov za daljšo ročnost. Donosi so znova upadli pod ti dve psihološki meji, kar je le nekoliko zmanjšalo preplah na trgu obveznic. Ponovno je začela rasti tudi cena zlata – ta je v začetku maja dosegla rekordno vrednost, po informacijah glede zmanjšanja zaostrovanja trgovinskih ukrepov na relaciji med ZDA in njihovimi glavnimi trgovinskimi partnerji pa je v drugi polovici maja nekoliko upadla.

Donosnost Nvidia Foto Gm Igd

Vse oči finančnih trgov so bile v sredo zvečer uprte v objavo rezultatov poslovanja družbe Nvidia za zadnji kvartal. Več kot 95 odstotkov družb iz indeksa 500 največjih podjetij v ZDA je že objavilo rezultate poslovanja – Nvidia pa tradicionalno objavlja med zadnjimi. Podjetje je objavilo zelo dobre rezultate – prihodki so se namreč v zadnjem četrtletju zvišali za skoraj 70 odstotkov glede na isto lansko četrtletje, kar je preseglo napovedi analitikov. Tudi pri čistem dobičku na delnico je podjetje pozitivno presenetilo glede na ocene analitikov. Pomembna je bila predvsem ocena prihodnjega poslovanja in podjetje še naprej pričakuje eksponentno rast. Skrbijo pa jih omejitve glede dobave čipov H20 na kitajski trg, ki je vreden okrog 50 milijard dolarjev. Omejitev dobave čipov na Kitajsko jih je samo v tem kvartalu prikrajšala za osem milijard dolarjev. Po objavi je delnica pridobila skoraj pet odstotkov svoje vrednosti.

Janez Javornik, Triglav Skladi Foto Triglav Skladi

Na kitajskem odmeva napoved enega od največjih izdelovalcev električnih vozil BYD, da bo znižal cene 22 modelom vozil, ki jih ima v ponudbi, in sicer za deset do celo 34 odstotkov. Vzrok za to so velike zaloge vozil v prodajnih salonih. Ali gre le za prodajni manever za zmanjšanje zaloge vozil ali pa za taktiko cenovne vojne med kitajskimi proizvajalci električnih avtov, pa bo pokazal čas. Delnica podjetja je posledično upadla za več kot deset odstotkov, podobno usodo so delili tudi preostali proizvajalci električnih avtomobilov.