Po umiku Etrela: Prilagajanje in iskanje novih rešitev

Po umiku podjetja Landys+Gyr, švicarskega lastnika slovenske družbe Etrel, ki se ukvarja z rešitvami za polnjenje električnih avtomobilov, nas je zanimalo, kako bo v prihodnje z dosedanjimi Etrelovimi polnilnicami. Teh v Sloveniji ni tako malo, imajo jih med drugim Petrol, Elektro Ljubljana ter Moon oziroma Porsche Slovenija.

Kot so nam odgovorili s Petrola, so z umikom podjetja Landys+Gyr s področja infrastrukture za polnjenje električnih vozil seznanjeni. »V naši mreži smo postavili 150 njihovih AC-polnilnic (t. i. počasnejše polnilnice na izmenični tok, op. p.), uporabljamo pa tudi njihovo programsko opremo za upravljanje storitev polnjenja. V prehodnem obdobju bomo izvedli vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev dolgoročne rešitve, ki bo zagotavljala stabilnost in razvoj polnilne infrastrukture tudi v prihodnje,« so zapisali. Dodali so, da ostajajo zavezani nadaljnjemu razvoju mreže električnih polnilnic, pri čemer bodo pravočasno izvedli ustrezne prilagoditve in rešitve, ki bodo zagotavljale kakovostne in zanesljive storitve za njihove uporabnike.

Kot so nam odpisali z Elektro Ljubljana, imajo v sistemu Gremo na elektriko večinoma prav Etrelove polnilnice, hkrati so dodali, da so v sistem vključevali tudi proizvode drugih ponudnikov. »Imamo alternative tako v Sloveniji kot tudi drugod v Evropski uniji, tako da z namestitvijo novih polnilnic in širitvijo sistema ne bo težav. Večino vzdrževanja na polnilnicah že zdaj opravljamo sami, imamo potrebno znanje in bazo rezervnih delov. Menimo, da se bo prehod na nove polnilnice zgodil po naravni poti preteka življenjske dobe polnilnic. Zaradi umika Etrela s trga ne pričakujemo nobenih težav za uporabnike,« pravijo na Elektru Ljubljana.

Nismo dobili podatka, koliko polnilnic Etrela ima v svojem sistemu Moon, ki je del Porscheja Slovenija in se ukvarja z infrastrukturo za električna vozila. Kot so zapisali v sporočilu, so bili seznanjeni z začetkom likvidacijskega postopka podjetja Landis+Gyr, katerega produktov tako ne bodo več prodajali strankam. Moon ima namreč med drugim v ponudbi različne izvedbe polnilnic AC, ki jih prodajajo tako fizičnim osebam kot podjetjem.

Kot so še dodali, jih je umik presenetil in ga obžalujejo. Trenutno intenzivno zbirajo vse relevantne informacije, da bodo lahko ustrezno ravnali v odnosu do obstoječih strank in pri oblikovanju nove ponudbe. Prizadevajo si najti ustrezne odgovore na vsa vprašanja, vendar bo v vmesnem času potrebnega nekaj razumevanja in potrpežljivosti vseh vpletenih.