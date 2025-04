(galerija) Profesor Mramor kritično o naukih iz popretekle zgodovine

Na ekonomski fakulteti (EF) so predstavili knjigo Vse delate narobe (Nauki o ekonomskem sobivanju Slovenije v EU), ki jo je napisal Dušan Mramor, eden najuglednejših slovenskih ekonomistov in dolgoletni profesor in dekan EF. Avtor je v njej podal svoj poglobljeni in kritični insajderski pogled na našo in evropsko polpreteklo zgodovino. Kot je zapisal v uvodu, je v njej »brez dlake na jeziku razložil, kaj je bilo tako narobe z ekonomsko politiko EU (fiskalna pravila, denarna politika ECB), pravzaprav s t. i. koordinacijo ekonomskih politik, da je tako zelo negativno vplivala na gospodarstvo Slovenije v obdobju druge dekade, od leta 2007 do 2016.«

Avtor ob izčrpni analizi ponuja spoznanje, da Slovenija nujno potrebuje velik premik v razvoju, če želi dolgoročne vzdržne družbene odnose in ugodne življenjske razmere kljub staranju prebivalstva. K večji blaginji po njegovem vodita dva ključna dejavnika, večja produktivnost in večja delovna aktivnost.

Mramor je bil ob akademski karieri tudi dvakratni minister za finance, in sicer v vladah Antona Ropa (2002-2004), ko je Slovenija v zahtevnih razmerah vstopala v Unijo in se pripravljala na prevzem evra in Miroslava Cerarja (2014-2016), ko smo izstopali iz globoke gospodarske krize. V knjigi je objavil tudi modelsko oceno učinkovitosti desetih slovenskih vlad – pripravil jo je ekonomist Velimir Bole – glede na mediano vseh članic in novih članic Unije. V obeh primerih je daleč najvišjo oceno dobila Cerarjeva vlada, na drugem mestu je vlada Marjana Šarca (2018-2020), primerjalno najmanj učinkovita pa je bila vlada Boruta Pahorja (2008-2012).