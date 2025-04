Kot pooblaščeni prodajalec in serviser za znamke Opel, Chevrolet, Peugeot, Citroën in Mazda Avtotehna VIS s svojo mrežo prodajnih salonov in servisnih centrov zagotavlja celovito storitev za kupce rabljenih avtomobilov. Njihova spletna stran je pravi naslov za vse, ki iščejo kakovostna rabljena vozila.

V tem članku bomo raziskali, kaj ponuja Avtotehna VIS na področju rabljenih vozil, njihove prednosti in zakaj so prava izbira za vaš naslednji avto.

O ponudbi rabljenih vozil Avtotehna VIS

Poleg prodaje novih vozil omenjenih znamk je njihova posebnost Center rabljenih vozil, kjer je na voljo širok izbor preverjenih in tehnično brezhibnih avtomobilov.

Podjetje ima prodajno-servisne točke tudi v Škofji Loki in drugod po Sloveniji, kar pomeni, da so njihovi kakovostni avtomobili dostopni kupcem po vsej državi.

V Centru rabljenih vozil Avtotehna VIS kupcem ponujajo raznolik nabor avtomobilov različnih proizvajalcev. Poleg znamk Opel, Peugeot in Citroën boste pri njih našli tudi vozila priljubljenih proizvajalcev, kot so Volkswagen, Ford, Renault in številni drugi.

Vsako vozilo je pred prodajo skrbno tehnično pregledano in servisirano, da je zagotovljena najvišja raven zanesljivosti in varnosti.

FOTO: Web Center

Veliko vozil ima v garancijski knjižici natančno evidentirano zgodovino rednega vzdrževanja pri pooblaščenih serviserjih. Poleg tega so številna rabljena vozila pri Avtotehni VIS na voljo z jamstvom, ki lahko traja tudi do 60 mesecev, odvisno od starosti in stanja avtomobila.

Kupci lahko izbirajo med različnimi kategorijami vozil, od osebnih avtomobilov, kot so limuzine, kombilimuzine in SUV-ji, pa vse do gospodarskih vozil, ki so odlična izbira za poslovno uporabo.

Zanesljivost s petletnim jamstvom

Pri nakupu rabljenega vozila vam pri Avtotehni VIS podarijo petletno jamstvo, ki krije ključne sklope vozila. Njihov cilj je, da ste tudi po nakupu brez skrbi, saj vam jamstvo za najpomembnejše dele vozila zagotovijo brez dodatnih stroškov. S tem dokazujejo, da si želijo ostati prodajalec vozil, ki mu lahko dolgoročno zaupate.

V jamstvo je vključenih deset bistvenih sklopov, ki zagotavljajo brezhibno delovanje vašega avtomobila. To so motor, menjalnik, diferencialni in pogonski sklop, hladilni sistem, električni sistem, sistem za dovod goriva, klimatska naprava, krmilni mehanizem, zavorni sistem in varnostni sklop. Če se pri katerem od teh delov pojavi težava, se lahko zanesete na njihovo podporo.

FOTO: Web Center

Z nakupom rabljenega vozila v Avtotehni VIS prejmete tudi paket BIG DEAL, ki vključuje tri brezplačne servisne preglede. Poleg tega vam paket zagotavlja že omenjeno petletno jamstvo, kar je skupaj odlična dodana vrednost za vaš nakup.

Več informacij o jamstvu BIG DEAL in pogojih si lahko preberete tukaj.

Prednosti nakupa rabljenega vozila pri Avtotehni VIS

Med največjimi prednostmi nakupa rabljenega avtomobila pri Avtotehni VIS sta zanesljivost in transparentnost. Vsako vozilo je podvrženo strogemu tehničnemu pregledu, vključno s preverjanjem tehničnega stanja, zgodovine vzdrževanja in prevoženih kilometrov.

Kupcem so na voljo podrobni podatki o vsakem vozilu, kar pomembno zmanjša tveganje ob nakupu. Poleg konkurenčnih cen so na voljo različne možnosti financiranja, kot so finančni in operativni lizing.

V primerjavi z nakupom prek oglasov, kjer se pogosto pojavi tveganje za skrite napake in nepreverjeno zgodovino vozila, vam Avtotehna VIS ponuja preverjena vozila z garancijo in celostno poprodajno podporo.

Njihova dolgoletna prisotnost na trgu, povezava z uveljavljenimi avtomobilskimi znamkami in številne pozitivne ocene strank, ki poudarjajo predvsem enostaven nakup, dodatno potrjujejo njihovo zanesljivost.

V Web Centru smo uspešno optimizirali spletne strani različnih podjetij

V podjetju Web Center smo specializirani za SEO optimizacijo, s katero izboljšujemo vidnost podjetij v spletnih iskalnikih. Naša strokovna ekipa je poskrbela za optimizacijo spletnih strani različnih podjetij, kar je pripomoglo k boljši prepoznavnosti in višjim pozicijam v iskalnih rezultatih.

Foto Web Center

SEO optimizacija je ključni del digitalnega marketinga, ki podjetjem pomaga izboljšati vidnost v spletnih iskalnikih. Ko ljudje iščejo vaše podjetje ali izdelke, povezane z njim, želite, da se vaša spletna stran pojavi na vrhu rezultatov iskanja.

Za Rimske Terme, ki ponujajo vrhunske velneške storitve za odrasle, je bila izvedena optimizacija za ključno besedno zvezo terme Slovenia per adulti. Ta optimizacija je pomagala povečati prepoznavnost med italijanskimi turisti, ki iščejo miren in sproščujoč oddih v Sloveniji brez prisotnosti otrok.

Carbonautica, podjetje, specializirano za navtično opremo, je potrebovalo optimizacijo za spletno stran za ključno besedno zvezo yacht gangway. To je omogočilo, da so pritegnili stranke, ki iščejo kakovostne pasarele za jahte, ter okrepili svojo prisotnost na mednarodnem trgu navtičnih produktov.

Mjob, podjetje, ki se osredotoča na iskanje zaposlitvenih priložnosti, je potrebovalo optimizacijo vsebine za ključno besedno zvezo poslovi za studente Beograd. S tem so privabili študente, ki iščejo zaposlitev v Beogradu, ter povečali število uporabnikov, ki iščejo prilagodljive zaposlitvene možnosti.

Za Vital Masaže, podjetje, ki ponuja izobraževalne storitve, smo izvedli optimizacijo za ključne besede, ki se navezujejo na tečaje masaž in terapij. Z optimizacijo so postali še bolj vidni v iskalnikih, kar jim je omogočilo več strank.

Za podjetje IKI PRO je bila optimizacija narejena za ključno besedno zvezo žar na oglje. Ta optimizacija je pripomogla k večji prepoznavnosti med tistimi, ki iščejo kakovostne žare na oglje za domačo uporabo ali profesionalne namene.

Če tudi vi želite izboljšati svojo spletno prisotnost in doseči višje pozicije, smo prava izbira za vas. S strokovnim znanjem in prilagojenimi strategijami, vključno z optimizacijo slik, izdelavo SEO člankov ter prilagoditvijo meta opisov in meta naslovov, vam pomagamo doseči boljšo vidnost in povečati število strank. Potrebujete pomoč pri SEO optimizaciji? Stopite v stik z nami! Za brezplačno analizo vašega obstoječega stanja stopite v stik z nami na info@web-center.si ali na 041-201-730.

Naročnik oglasne vsebine je Web Center