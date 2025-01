Razvpiti zbor kriptosveta

V nadaljevanju preberite:

Med še posebej dolgočasnim sestankom na zoomu sem zadrnjohal pred zaslonom, ko me je prebudila naravnost nesramna izjava: »Trumpova zmaga je izpolnitev sanj,« nam je dejal kriptokapitan, ki je kar žarel od veselja. Ne bi me smelo presenetiti: slučajno je sedel na velikem kupu bitcoinov, ki so se, odkar je Donald Trump premagal Kamalo Harris, podražili za skoraj 40 odstotkov.

Prav tako je bil zadovoljen Marc Andreessen, vodilni vlagatelj tveganega kapitala v Silicijevi dolini in še posebej glasen podpornik kriptovalut. Ker je bila politika Bidnove vlade »represija«, je bila zanj Trumpova zmaga, »kot bi se mu odvalil kamen od srca«. »Vsako jutro se zbudim še bolj srečen,« pravi.

Ti kriptonavdušenci bi odločno zanikali, da govorijo le o lastni politiki. Uresničitev sanj – osvoboditev industrije kriptovalut iz okovov pretirane regulacije – bo domnevno omogočila razcvet človeštva. To zveni odlično, toda regulacija kriptovalut se giblje nekje na meji med rahlo in neobstoječo, kapitani kriptovalutne industrije pa nam še niso povedali, kakšne velike koristi nas čakajo.