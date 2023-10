Revoz na podobni ravni kot lani

V Renaultovi tovarni Revoz v Novem mestu bodo letos predvidoma izdelali okoli 60.000 avtomobilov, kar bi bilo par tisoč manj kot lani. Kot je dejal direktor Jože Bele, tako kot že od lanskega marca še naprej delajo v eni izmeni, konkretno vsak dan izdelajo 324 avtomobilov. To je seveda precej manj kot v časih dveh ali celo treh izmen, česar si seveda želijo, a za zdaj o bolj oddaljeni prihodnosti ne morejo govoriti.

Trenutno izdelujejo model renault clio (nastaja še v Turčiji), prenovljenega, ki je bil predstavljen novinarjem, že nekaj časa pilotsko, novembra bo v redni proizvodnji. Drugi model je manjši renault twingo, ki ga proizvajajo le v Revozu, in to tako v termični kot električni izvedbi.

Razmerje med modeloma je približno polovično, se pa iz meseca v mesec nekoliko spreminja, tako zaradi stanja na področju sestavnih delov kot povpraševanja na trgu. Glede električnega twinga je povpraševanje po poletnem kolektivnem dopustu sicer nekaj manjše, na daljši rok pa vendarle precej stabilno.

V Revozu so sicer po lastnih besedah povsem usposobljeni za proizvodnjo električnih modelov, električnega twinga izdelujejo že od leta 2020, še pred tem so od leta 2018 izdelovali twingovega tehničnega sorodnika, električnega smarta forfour, ki pa ga ni več v proizvodnji in prodaji.