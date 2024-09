Epilog Bohoričeve zapuščine: Sava poplačala preostali dolg do SDH in Kada

V nadaljevanju preberite:

Lastnica največje hotelske verige v državi – Sava se je razdolžila in poplačala državne upnike. Potem ko sta Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad) v kapital Save spremenila skoraj 36 milijonov evrov svojih terjatev, je ta turistična krovna družba poplačala še preostali dolg do državnih lastnikov. Razkrivamo, koliko in kje so dobili denar za to.