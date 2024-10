Mahle bo Šempetru pri Gorici ukinil več kot 600 delovnih mest

V šempetrskem podjetju Mahle nameravajo prihodnje leto zaradi zaradi optimizacije proizvodnje ukiniti 340 delovnih mest, zaradi selitve proizvodnje e-kompresorjev na Madžarsko in BiH pa 270. Ukrep pripisujejo šibkemu povpraševanju na avtomobilskem trgu v Evropi. V podjetju napovedujejo posvetovanja s predstavniki zaposlenih. To je druga serija odpuščanj letos, spomladi število zaposlenih že zmanjšali za 170. Takrat so v Aleksandrovac selili proizvodnjo zaganjalnikov.

Z elektrifikacijo kot ključnim strateškim stebrom nemške skupine Mahle po pojasnilih podjetja ohranjajo poln zagon pri razvoju visoko zmogljivih in inovativnih izdelkov na tem tehnološkem področju. Nadaljujejo tudi s trajnostno preobrazbo podjetja Mahle Electric Drives Slovenija v smeri proizvodnje izdelkov za potrebe elektrifikacije v avtomobilski industriji.

Trenutno zaznavajo upad na praktično vseh trgih, na katerih delujejo - avtomobilskem, trgu električnih koles, necestne mobilne mehanizacije in v drugih segmentih, je dejal direktor Mahle Electric Drives Slovenija Guntram Haas. Po neuradnih podatkih je zaradi selitve posredno ogroženih dvakrat toliko, kot bo neposredno odpščenih.

Mahle se mora prilagajati

»Na podlagi teh dejstev moramo v družbi Mahle Electric Drives Slovenija načrtovati naše poslovanje za bližnjo prihodnost tako, da bomo okrepili našo konkurenčnost, še zlasti, ker je tovarna Mahle v Šempetru osrednjega pomena za prihodnjo rast na področju elektrifikacije,« so direktorja še povzeli v sporočilu za javnost.

FOTO: Letrika Press Release

Kot je dodal Haas, si prizadevajo poiskati socialno sprejemljive rešitve za tiste zaposlene, ki jih bodo ti ukrepi prizadeli. »Zdaj bomo pristopili k procesu posvetovanj s predstavniki zaposlenih,« je dodal.

Šempeter pri Gorici je največja od petih lokacij skupine Mahle v Sloveniji. Družba, ki je nastala s preimenovanjem nekdanje Letrike, potem ko je ta pristala v nemških rokah, v Sloveniji skupaj zaposluje več kot 2000 ljudi. Podružnice imajo v Bovcu, Komnu in Mariboru.

Z okoli 1700 zaposlenimi je Šempeter osrednje razvojno in proizvodno središče za električne pogonske sisteme in mehatroniko, ki se uporabljajo v hibridnih in električnih vozilih ter električnih kolesih. V zadnjih letih je Mahle v Šempetru zagnal tudi proizvodnjo elektromotorjev za nova vozila in električna kolesa. Slovenska veja Mahle je v lasti nemške multinacionalke, v Slovenijo pa so prišli z nakupom Letrike.

Avtomobilska industrija je sicer pod udarom, trpijo pa tudi Slovenski dobavitelji. Me drugimi je v stečaj šla mariborska družba MLM.