Slovenci planili po potrošniških kreditih

Slovenci za nakup gospodinjskih aparatov in pohištva, obnovo stanovanj, šolanje, pa tudi za počitnice in zdravstvene storitve vse pogosteje najamejo potrošniški kredit. Obseg novoizdanih potrošniških posojil se namreč hitro povečuje in presega vsoto novih stanovanjskih kreditov.

Kakšni so trendi pri potrošniškem in stanovanjskem kreditiranju?

Kakšna so tveganja?

Kako se gibljejo obrestne mere in kakšne so napovedi prihodnjih stroškov?

Kako je s kreditiranjem zdravstvenih storitev?