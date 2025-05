Slovenija po polžje do evropskega denarja iz načrta za okrevanje

V nadaljevanju preberite:

Tako kot pri kohezijskih sredstvih je Slovenija počasna tudi pri črpanju denarja v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Do konca lanskega leta je vložila le šest od 11 načrtovanih obrokov glede na načrt v sporazumu z evropsko komisijo. To predstavlja komaj 56 odstotkov zneska zahtevanih plačil, ki jih je načrtovala do konca lanskega leta. Manjši delež ima samo Bolgarija, je razvidno iz analize evropskega računskega sodišča (ERS).

