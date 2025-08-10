  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    So carine dobre ali slabe za ZDA?

    Ameriški trg dela je začel kazati prve znake šibkosti.
    Donosnost do dospetja desetletne ameriške državne obveznice se je znižala s 4,37 na 4,19 odstotka, donosnost do dospetja dveletnih obveznic pa je upadla s 3,96 na 3,68 odstotka. Foto Agustin Marcarian/Reuters
    Galerija
    Donosnost do dospetja desetletne ameriške državne obveznice se je znižala s 4,37 na 4,19 odstotka, donosnost do dospetja dveletnih obveznic pa je upadla s 3,96 na 3,68 odstotka. Foto Agustin Marcarian/Reuters
    Tilen Banko, Pokojninska družba A
    10. 8. 2025 | 15:26
    10. 8. 2025 | 15:28
    5:00
    A+A-

    Osrednje teme na kapitalskih trgih ostajajo uvedba ameriških carin ter pogajanja z državami glede njihove višine. Na začetku meseca je vlagatelje presenetila tudi objava podatkov z ameriškega trga dela – urad za statistiko dela je namreč poročal o manjšem številu novih zaposlitev od pričakovanj. Dodatno so bili revidirani tudi podatki za junij in maj, ki so razkrili še šibkejše stanje na trgu dela. Ti podatki nakazujejo postopno ohlajanje ameriškega gospodarstva, kar je povzročilo občutna nihanja na kapitalskih trgih.

    Veljajo nove carine

    Konec julija sta ameriški predsednik Donald Trump in predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen dosegla dogovor o vzpostavitvi okvirja za uvedbo carin na evropske izvozne izdelke. V okviru dogovora so bile predvidene 15-odstotne carine na večino evropskih proizvodov, hkrati pa naj bi EU investirala 600 milijard ameriških dolarjev v ZDA ter občutno povečala uvoz ameriških energentov in vojaške opreme. Dogovorjene carine na izdelke iz EU so začele veljati 7. avgusta 2025, skupaj s številnimi drugimi carinami, ki so jih ZDA vzporedno uvedle tudi za druge države. Med pomembnejšimi so: 50-odstotne carine na brazilske izdelke, 39-odstotne na švicarske, 15-odstotne na izdelke iz Južne Koreje in Japonske. Carine na kanadske izdelke so se povišale s 25 odstotkov na 35 odstotkov, kar je ameriški predsednik utemeljil z neuspešnim preprečevanjem tihotapljenja fentanila. ZDA so prav tako napovedale povišanje carin na indijske izdelke kot odziv na nadaljevanje uvoza ruske nafte (zvišanje carin s 25 odstotkov na 50 odstotkov, ki začnejo veljati 27. avgusta).

    Posledice uvedbe carin

    Tilen Banko, analitik, Pokojninska družba A Foto Osebni Arhiv
    Tilen Banko, analitik, Pokojninska družba A Foto Osebni Arhiv

    Trump vztrajno poudarja, kako se zaradi uvedenih carin v ameriški proračun stekajo milijarde dolarjev. Ta vir prihodkov naj bi bil ključen za financiranje t. i. »velikega čudovitega zakona«, ki bo v prihodnjih letih verjetno še dodatno povečal proračunski primanjkljaj ZDA. V nasprotju z njegovimi izjavami pa carine ameriškemu gospodarstvu povzročajo precejšnjo škodo. Čeprav so bila sprva prisotna pričakovanja o rasti inflacije, se ta za zdaj še niso uresničila – predvsem zato, ker podjetja za zdaj prevzemajo strošek carin in s tem ščitijo končne potrošnike. Ocene kažejo, da ameriška podjetja prevzamejo od 60 do 80 odstotkov stroškov carin. Številnim podjetjem se je pritiskom na cene uspelo izogniti tudi zaradi velikih zalog, ki so jih ustvarila v začetku leta. A bolj oprijemljiv vpliv carin se bo verjetno pokazal v prihodnjih mesecih, ko bodo zaloge pošle in bodo podjetja prisiljena povišane stroške prenesti na kupce.

    Trg dela je šibek

    Izbrani Delniski Indeksa Foto Gm/zx Igd
    Izbrani Delniski Indeksa Foto Gm/zx Igd

    Tudi ameriški trg dela je začel kazati prve znake šibkosti. Že 1. avgusta je presenetil podatek o občutno nižjem številu novih zaposlitev – ustvarjenih je bilo le 73.000 delovnih mest namesto 110.000. Še bolj negativno pa so delovali popravki za pretekle mesece: število novih zaposlitev za junij in maj je bilo namreč znižano za 133.000 oz. 125.000 delovnih mest. To pomeni, da je bilo v teh dveh mesecih dejansko ustvarjenih le 14.000 oz. 19.000 novih zaposlitev. Ameriški predsednik Trump je nato obtožil direktorico urada za statistiko dela namernega manipuliranja s podatki ter jo posledično razrešil s položaja. Presenetljivi podatki s trga dela v ZDA so vplivali na kapitalske trge. Ameriške delnice so se po objavi poročila pocenile za 2,6 odstotka, evropske pa za 1,9 odstotka. Donosnost do dospetja desetletne ameriške državne obveznice se je znižala s 4,37 odstotka na 4,19 odstotka, medtem ko je donosnost do dospetja dveletnih obveznic upadla s 3,96 odstotka na 3,68 odstotka. Ob koncu julija so tržna pričakovanja kazala na možnost, da bo ameriška centralna banka (Fed) do konca leta enkrat ali dvakrat znižala referenčne obrestne mere, pri čemer bi vsako znašalo 25 bazičnih točk (skupno znižanje s 4,50 odstotka na štiri odstotke). Vendar pa so prvi znaki ohlajanja trga dela povzročili preobrat v pričakovanjih – zdaj trg predvideva kar tri znižanja do konca leta. Kljub rahlo slabšim podatkom ostaja letna stopnja brezposelnosti na zgodovinsko nizki ravni, pri 4,2 odstotka za mesec julij. Celotni vpliv carin bo znan v prihodnjih mesecih, pri čemer pa bodo najverjetneje na slabšem predvsem ameriški potrošniki.

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Znova zaplet s skakalnimi dresi, med grešniki tudi Norvežan in dva Slovenca

    Pred poletno veliko nagrado smučarskih skakalcev in skakalk v Courchevelu kar 13 tekmovalcev ni prestalo preizkusa opreme, tudi Nika Vodan in Taj Ekart.
    9. 8. 2025 | 10:34
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriška politika

    Melania Trump – tiha moč iz ozadja?

    Britanski državni uslužbenci pred drugim Trumpovim obiskom v tem mandatu ugotavljajo, da je več pozornosti kot njemu treba nameniti njegovi soprogi.
    9. 8. 2025 | 19:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Priprave na eurobasket

    Dončićev šov ni skril razpok, zdaj bi prav prišel kakšen kilogram več

    Slovenska izbrana vrsta je prepričljivo izgubila proti Nemčiji v Stožicah. Ne nepričakovano, zagotovo pa preveč prepričljivo. Pod košem zeva velika vrzel.
    Nejc Grilc 9. 8. 2025 | 07:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

    Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 13:52
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Nove spodbude za nakup e-vozil

    Od septembra bodo na voljo nova nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Strateški načrt za digitalizacijo energetike

    Evropska komisija je začela javno posvetovanje o uvajanju UI v energetskem sektorju.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Izvozniki 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?

    Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
    8. 8. 2025 | 09:21
    Preberite več

    Več iz teme

    ZDAborzna analizacarine

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Borzni pogled

    So carine dobre ali slabe za ZDA?

    Ameriški trg dela je začel kazati prve znake šibkosti.
    10. 8. 2025 | 15:26
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Slovo legende

    Umrl Štefan Jug, pionir slovenskih sodnikov

    Po dolgotrajni bolezni je danes v 82. letu umrl Štefan Jug, legendarni rokometni sodnik. Njegov sodniški partner Herbert Jeglič se je poslovil junija.
    Peter Zalokar 10. 8. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Trenerska uganka

    Komu zaupati?

    Od štirih vodilnih slovenskih nogometnih klubov imajo le Koprčani slovenskega trenerja. Slovenski trenerji, ki so v večini tranzicijski, so zastali v razvoju.
    Gorazd Nejedly 10. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Ben Cooper, intervju

    Zadovoljen bo, ko bodo tekmeci zasovražili Tivoli

    Ben Cooper, trener hokejistov Olimpije, verjame, da bodo okrepljeni zmaji zaznamovali končnico ICEHL. Ceni slovenski značaj. Maggie zanj kot terapevtski pes.
    Peter Zalokar 10. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Genocid

    V Gazi zaradi lakote umrlo že sto otrok

    Samo v soboto je v bolnišnicah v enklavi zaradi podhranjenosti umrlo pet ljudi, od tega dva otroka. Popoldne bo zasedal Varnostni svet ZN.
    10. 8. 2025 | 14:19
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Trenerska uganka

    Komu zaupati?

    Od štirih vodilnih slovenskih nogometnih klubov imajo le Koprčani slovenskega trenerja. Slovenski trenerji, ki so v večini tranzicijski, so zastali v razvoju.
    Gorazd Nejedly 10. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Ben Cooper, intervju

    Zadovoljen bo, ko bodo tekmeci zasovražili Tivoli

    Ben Cooper, trener hokejistov Olimpije, verjame, da bodo okrepljeni zmaji zaznamovali končnico ICEHL. Ceni slovenski značaj. Maggie zanj kot terapevtski pes.
    Peter Zalokar 10. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Genocid

    V Gazi zaradi lakote umrlo že sto otrok

    Samo v soboto je v bolnišnicah v enklavi zaradi podhranjenosti umrlo pet ljudi, od tega dva otroka. Popoldne bo zasedal Varnostni svet ZN.
    10. 8. 2025 | 14:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo