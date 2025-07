Šolak se pritožuje nad razrešitvijo, nizozemsko sodišče zavrnilo njegov poziv

Dragan Šolak, ustanovitelj in nekdanji izvršni direktor telekomunikacijsko-medijskega velepodjetja United Group, je sprožil sodno tožbo proti družbi in njenemu trenutnemu vodstvu. Sporna tožba se nanaša na neizpolnjene pogodbe in domnevno neizplačane uspešnostne bonitete in dividende, ki naj bi jih zagotavljala družba podjetjem v njegovi lasti, skupaj z nekdanjim vodstvom United Group. Šolak trdi tudi, da vodenje podjetja nujno zahteva posredovanje sodišča, češ da gre za »resno krizo upravljanja«.

United Group B. V. je odločilno zanikal Šolakove trditve in poudaril, da so očitki motivirani le z njegovimi osebnimi interesi, in ne z interesi družbe. Podjetje je ponovilo obrazložilo, da ni nobene nujnosti pri reševanju spora in da trenutna uprava – s Stanom Millerjem in Liborom Vončino na čelu, ki imata obsežne izkušnje v telekomunikacijah in medijih – deluje profesionalno in učinkovito.

Odločitev o nujni obravnavi

Amsterdamska Enterprise Chamber, pristojna za hitro (t. i. urgentno) obravnavo primerov, je zdaj zavrnila Šolakovo prošnjo za takojšen postopek. Kot so pojasnili v United Group, ni bilo podlage za oceno, da obstaja nujna upravljavska kriza, medtem ko je sodišče z zavrnitvijo potrdilo njihovo stališče.

Sodišče je za glavno obravnavo določilo predvideni rok med oktobrom in novembrom 2025. United Group ostaja prepričan, da bodo v običajnem sodnem postopku Šolakovi očitki prepoznani kot neutemeljeni in bodo nedvomno zavrnjeni.

Dragan Šolak je United Group soustanovil leta 2000 in jo razvil v eno največjih telekomunikacijskih in medijskih skupin v Jugovzhodni Evropi. V lasti družbe so tudi slovenski Telemach, hrvaška Nova TV ter balkanski igralci prek platforme United Media. Sčasoma se je umaknil iz operativnega vodenja, vendar je ostal v stiku kot svetovalec in prek svojih podjetij.

Spor se je razvil, ko mu United Group ni podaljšal svetovalne pogodbe in ni izplačal dogovorjenih nagrad za uspešnost in dividend. Šolak v vlogi za sodišče opozarja na resno krizo v upravljanju, čeprav United Group to odločno zanika.