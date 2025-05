Špekulacije o predčasnem odhodu Lagardove iz ECB v WEF

Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je po besedah ​​ustanovitelja Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) Klausa Schwaba z njim razpravljala o predčasnem odhodu iz Evropske centralne banke, da bi čez približno poldrugo leto prevzela vodenje Svetovnega gospodarskega foruma, je Schwab povedal za Financial Times.

Po njegovih besedah se je srečal s predsednico ECB, da bi se dogovoril za njen prevzem mesta glavne izvršne direktorice v WEF, nazadnje pa naj bi o tej temi razpravljali v začetku aprila v Frankfurtu, »da bi se z njo pogovorili o prenosu vodstva [v WEF], pri čemer bi jaz ostal na čelu, dokler ne bi bila pripravljena prevzeti vodenja, najkasneje v začetku leta 2027«.

Po poročanju bruseljskega portala Politico je še dodal, da je »že nekaj let« načrtoval, da ga bo Lagardova nasledila. Schwab, ki je prejšnji mesec zapustil WEF zaradi obtožb o hudih finančnih nepravilnostih, je še dejal, da je uredil, da bo Lagardova najela stanovanje v Ženevi, kjer ima WEF svoj sedež.

ECB: Lagarde odločena, da konča mandat

Tiskovni predstavnik ECB je Schwabove trditve zanikal in po poročanju Reutersa zatrdil, da je bila »predsednica Lagarde vedno popolnoma predana izpolnjevanju svojega poslanstva in je odločena, da bo dokončala svoj mandat«. Tiskovni predstavnik WEF pa je na vprašanje, kako komentira članek v Financial Timesu, povedal, da »WEF ne more komentirati morebitnih zaupnih razprav, ki so morda potekale med našim nekdanjim predsednikom in gospo Lagarde«.

Christine Lagarde (69) se sicer osemletni predsedniški mandat (brez možnosti ponovitve) pri ECB izteče konec oktobra 2027. Doslej je bila pogosta udeleženka elitnega gospodarskega foruma v Davosu, tudi v funkciji izvršne direktorice Mednarodnega denarnega sklada.