Supermoč: Dr. Uroš Ocepek – Učitelj, ki bi ga moral imeti vsak otrok

Dr. Uroš Ocepek, ki ga dijaki poznajo kot »dr. Uki«, je človek številnih znanj, a predvsem človek z velikim srcem. Prvi slovenski učitelj, ki se je uvrstil med 50 najboljših učiteljev na svetu po izboru Global Teacher Prize, pionir umetne inteligence v izobraževanju in eden od tistih pedagogov, ki učilnice ne razumejo kot prostor prenašanja znanja, temveč kot prostor ustvarjanja človeka.

Dr. Uroš Ocepek ali dr. Uki je učitelj matematike in računalništva iz Trbovelj, inovator, raziskovalec, zgodovinar po duši in pedagog po poklicanosti.

V najnovejši epizodi podkasta Supermoč (na voljo na vseh pretočnih platformah) Uroš Ocepek brez zadržkov spregovori o tem, kako poskuša biti učitelj, ki bi ga sam potreboval kot otrok. To pomeni ne le podajati snov, temveč predvsem ustvariti prostor zaupanja – in to na srednji tehniški in poklicni šoli, kjer marsikateri dijak prihaja iz okolja, v katerem odrasli že dolgo nimajo več avtoritete, kaj šele sočutja.

»Ko pride dijak k meni in mi zaupa nekaj, česar ni zaupal še nikomur, to ni le privilegij. Je tudi teža. A takrat vem, da sem na pravi poti,« pove Ocepek v pogovoru.

Molj – vrednote, ki letijo proti svetlobi

Ocepek ni le učitelj, temveč je tudi inovator. V zadnjem času je oblikoval pedagoški model Molj – akronim, ki označuje štiri temeljne vrednote, ki jih želi posredovati dijakom: modrost, odgovornost, ljubeznivost in junaštvo. Zakaj molj? Ker je, kot pravi, pogosto spregledano, celo nezaželeno bitje, a ko ga pobliže pogledamo​ – še posebej, če dodamo pridevnik knjižni –, ponese izjemno simboliko: hrepenenje po svetlobi, tišino znanja, lepoto skritih procesov.

Od Vikingov do Kazahstana

V pogovoru za Supermoč se dotakneta tudi Ocepkove strasti do zgodovine in raziskovanja. Letos je prvič potoval sam – na Švedsko, kjer je odkrival svojo vikinško genetsko zapuščino. A še večji izziv je bil obisk Kazahstana, kamor je bil povabljen kot govorec in predstavnik inovativnega slovenskega pristopa k uvajanju umetne inteligence v šole.

V Kazahstanu sem prvič občutil, kako veliki so lahko predsodki – in kako hitro jih lahko presežeš, ko srečaš ljudi, ki ti preprosto ponudijo čaj in roko,« pravi Ocepek, ki je ob obisku nastopil celo na regionalni televiziji.

AI, muzikal in slovenski valček

Gost podkasta Supermoč dr. Ocepek je inovator in soavtor inovacije NeuroFly, ki je bila del razstave na Expu 2020 v Dubaju. FOTO: Marko Feist

Učitelj prihodnosti, toda z obema nogama v zdaj

Dr. Uki ni zgolj raziskovalec in učitelj. Je tudiin eden izmed ustvarjalcev prvega. Zanj je glasba stik z intuicijo, z učenjem, z notranjo tišino, ki jo mora znati slišati vsak dober učitelj.

Supermoč Uroša Ocepka ni v tem, da zna programirati umetno inteligenco. Njegova supermoč je v tem, da zna čutiti, kdaj človek nasproti njega potrebuje odgovor – in kdaj potrebuje tišino. V času, ko se o šolstvu več govori kot dela, je tak glas posebno dragocen.

