Talilnica bakra se seli na Kitajsko

Ruski rudarski velikan Nornickel se pogaja s podjetjem China Copper o ustanovitvi skupnega podjetja, kar bi omogočilo selitev celotne proizvodnje bakra iz Rusije na Kitajsko, poroča Reuters, sklicujoč se na vire, seznanjene z zadevo.

Če bo posel sklenjen, bo to prvi primer selitve ruske tovarne v tujino, odkar so ZDA in Velika Britanija aprila borzam prepovedale trgovanje z aluminijem, bakrom in nikljem, ki so proizvedeni v Rusiji. Nornickel je v svojem letnem poročilu navedel, da je lani proizvedel 425.400 ton rafiniranega bakra. Vse, kar je predelal v svoji tovarni na severu Sibirije, je namenjeno zgolj prodaji na borzi. Njegov načrt selitve je bil objavljen kmalu po tem, ko je London Metal Exchange (LME), največja in najstarejša borza kovin na svetu, aprila napovedala nove omejitve za prodajo surovin.