Tehnološki velikani zapuščajo Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

V zadnjem času se je okrepil trend selitev mednarodnih tehnoloških podjetij iz Slovenije na Hrvaško in v Srbijo. Iz Slovenije se tako selijo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, to pa slabi sodelovanje teh podjetij z lokalnim okoljem, zmanjšuje prenos znanja in znižuje prihodke v proračun.

Perutnina Ptuj bo za delovanje skupine skrbela iz Zagreba. Med podjetja, ki svoje oddelke ali poslovodstvo selijo zunaj Slovenije, so tudi Microsoft, SAP, PwC, Oracle in Cisco. A1 Slovenija je lani združilo slovensko in hrvaško upravo, podobno tudi Lidl. Na Hrvaškem imajo sedeže tudi številne mednarodne korporacije, med njimi L'Oréal in Rauch.

Slovenija vse pogosteje izgublja sedeže, talente in naložbe v korist južne sosede. Preverili smo, kdo vse se seli, zakaj in kakšne so dolgoročne posledice.

Zakaj tehnološki velikani raje izberejo Zagreb kot Ljubljano?

Kaj pomeni tiho izseljevanje podjetij za prihodnost slovenskega gospodarstva?

Zakaj Slovenija izgublja bitko za visoko usposobljene kadre?