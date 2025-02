Terme Olimia sredi velikega naložbenega cikla

Skupina Terme Olimia je lani dosegla rekordne rezultate. V Termah Olimia so prvič presegli 400.000 prenočitev, celotna skupina pa več kot 565.000 prenočitev. Prihodki skupine od poslovanja so tako v lanskem letu presegli mejo 50 milijonov evrov in so ustvarili 7,5 milijona evrov neobdavčenega oziroma 6,1 milijona evrov čistega dobička. Skupina je sredi največjega naložbenega cikla, za katerega bo namenila približno 60 milijonov evrov.

V Podčetrtku so tako sredi februarja odprli Wellness Vodian, ki obiskovalcem ponuja 2000 kvadratnih metrov sodobnih površin in 25-metrski plavalni bazen. Za naložbo so namenili pet milijonov evrov. Že v prvi polovici marca pa bodo stekla gradbena dela za nov družinski hotel, ki bo prvi tovrstni pri nas. Vrednost pogodbe za gradnjo hotela znaša 23,7 milijona evrov, še dodatne tri milijone evrov pa bodo Terme Olimia namenile za njegovo opremo. Hotel naj bi prve goste sprejel 22. maja 2026. V Termah Olimia tako že sprejemajo rezervacije za novi hotel, pri čemer so prvi gostje že rezervirali sobe. Novi hotel v Termah Olimia bo v svoji vsebini povsem prilagojen družinam. V njem bo 146 družinam prilagojenih sob, različne igralnice, prostori za zabavo in za ustvarjanje. Navezoval se bo na vsebine, ki jih z vsemi vodnimi programi že zdaj nudi velnes Termalija Family Fun. Za ta projekt so se v Termah Olimia odločili, ker na trgu obstaja povpraševanje po tovrstni ponudbi.

Terme Olimia imajo v lasti tudi Terme Tuhelj na Hrvaškem, kjer bodo v prihodnjih tednih zaključili naložbeni cikel, vreden okoli 27 milijonov evrov. Ta vključuje celovito obnovo zahodnega dela termalnega kompleksa Vodni planet, zgraditev novega trga z zelenimi strehami, sprehajalnimi potmi in fontano ter recepcijo bazena za enodnevne obiskovalce. Prejšnji teden že odprla vrata nova restavracija Luminis, odprt je tudi prenovljen Svet savn, v zaključni fazi je izgradnja novega dela Hotela Well Family s 46 sobami, prilagojenimi za družine. Odprtje celotnega prenovljenega kompleksa bo 9. aprila.

Prokurist Term Olimia Vasja Čretnik pojasnjuje, da so naložbe delno financirali iz lastnih sredstev, delno z bančnimi posojili. Za Terme Tuhelj so prejeli 6,6 milijona evrov iz hrvaškega načrta za obnovo in razvoj, medtem ko v Sloveniji zaradi državnega lastništva za evropska sredstva zanje niso mogli kandidirati.

Čretnik v Olimiah pričakuje tako dobro leto, ko je bilo lansko, v Termah Tuhelj pa celo boljše.