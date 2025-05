Tesla aprila marsikje še močno navzdol

Potem ko se je prodaja ameriškega proizvajalca električnih avtomobilov Tesla v Evropi v prvem četrtletju močno zmanjšala, se je v večini držav stare celine, ki so prve objavile prodajne podatke, padec nadaljeval tudi aprila. Izjemi sta bili Norveška in Italija.

Padec Tesle je letos še toliko bolj izrazit, ker se je prodaja električnih avtomobilov nasploh letos v Evropi pobrala, konkretno se je v prvem četrtletju povečala za 28 odstotkov, na drugi strani pa je Tesla v tem času doživela kar 37-odstotni padec. Ameriški družbi tudi aprila, vsaj na večini trgov, ki so prvi objavili prodajne statistike, ni šlo dobro: po podatkih agencije Reuters se je na Švedskem Teslina prodaja prejšnji mesec znižala za 81 odstotkov, padla je na najnižjo raven od oktobra 2022; na Nizozemskem je šla navzdol za 74 odstotkov, na Danskem za dve tretjini, v Veliki Britaniji za 62 in v Franciji za skoraj 60 odstotkov.

Padec so zaznali tudi v Španiji in na Portugalskem, v obeh primerih za tretjino, med manjšimi trgi tudi v Sloveniji, za 15 odstotkov. Da ne bomo pisali le o minusih, prodaja se je Tesli prejšnji mesec povečala na Norveškem in v Italiji, in sicer za 12 in 29 odstotkov. Po najbolj svežih podatkih je šla prodaja Tesle aprila močno navzdol tudi na največjem evropskem trgu Nemčiji, konkretno za 46 odstotkov, v štirih mesecih za 60 odstotkov. Teslini prodaji v Nemčiji torej očitno prav nič ne pomaga, da ima tam tudi svojo edino evropsko tovarno (Grünheide pri Berlinu). Vse to se dogaja ob dejstvu, da npr. v Nemčiji letos prodaja električnih vozil znova opazno raste. Po podatkih tamkajšnjega zveznega prometnega urada (KBA) so aprila v Nemčiji na novo registrirali 45 tisoč povsem električnih avtomobilov, to je bilo za dobro polovico več kot v lanskem četrtem mesecu, tržni delež električnih avtomobilov pa je bil skoraj 19 odstotkov.

Ob teh podatkih je še naprej vprašanje, koliko na padec prodaje vpliva politično udejstvovanje Teslinega šefa Elona Muska, koliko menjava njihovega prodajno najpomembnejšega modela tesla Y, koliko pa vse večja konkurenca, v tem trenutku celo bolj evropska kot kitajska.

Kupci po večini v Evropi sicer že lahko naročijo novi model Y, vendar na Teslinih spletnih straneh v Nemčiji, Veliki Britaniji, Franciji in Italiji in tudi pri nas piše, da se bodo dobave začele junija. Trajalo bo torej še nekaj mesecev, preden bo statistika pokazala, ali je posodobljena različica avtomobila znova pridobila kupce. Tesla sicer ponekod, tudi pri nas, ponuja še dosedanji modeli Y, ob katerem sicer nudi še dveletno brezplačno polnjenje.

Podjetje Tesla je imelo sicer v letošnjem prvem četrtletju za petino manjši promet, čisti dobiček pa je upadel za 71 odstotkov, kar je bilo manj od pričakovanj finančnih analitikov. Pred dnevi so v vodstvu ostro zanikali poročilo Wall Street Journala, da iščejo novega izvršnega direktorja namesto Elona Muska.