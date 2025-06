Tesla na ceste z robotaksiji – lahko tekmuje z Waymom?

V nedeljo, 22. junija, je ameriško podjetje Tesla končno zagnalo dolgo obljubljano storitev avtonomnih robotaksijev, torej taksijev brez voznika – toda ne na način, kot bi si ga želel marsikateri nepotrpežljiv vlagatelj. Uporabo samovozečih taksijev so omogočili zgolj za omejeno skupino preizkuševalcev, v kateri so bili predvsem Tesli naklonjeni vplivneži. Vožnje so omejili na manjši del mesta Austin v Teksasu, pri čemer je na sovoznikovem sedežu sedel zaposleni, ki je spremljal varnost vožnje. Poleg tega so se vozila izogibala prometnim križiščem in slabemu vremenu.

Darjan Pavšič, Triglav Skladi Foto Jernej Lasic Delo

Z zagonom nekje od deset do 20 samovozečih vozil modela Y se je Tesla postavila ob bok konkurentu Waymu, hčerinskemu podjetju Googlove matične družbe Alphabet, ki svoje storitve v teksaški prestolnici ponuja od marca. Waymo se sicer naglo širi, poleg Austina ima operativno floto svojih robotaksijev tudi v štirih drugih večjih ameriških mestih, in sicer v San Franciscu, Phoenixu, Los Angelesu in po novem tudi v Atlanti. Do prejšnjega meseca so menda izvedli že več kot deset milijonov prevozov, skupaj pa imajo na voljo več kot 1500 vozil ter partnerstvo z Uberjem. Na Kitajskem imajo podjetja WeRide, Pony.ai in Baidujev Apollo Go prav tako že operativne flote avtonomnih taksijev. V Tesli še niso napovedali, kdaj naj bi bili njihovi robotaksiji na voljo za splošno javnost.

Kljub temu da je po odprtju Teslina delnica v naslednjem trgovalnem dnevu zrasla za več kot osem odstotkov, pa ta ni bilo povsem rožnato. Ameriški regulatorji za varnost v prometu že preiskujejo različne posnetke, objavljene na družbenih omrežjih, na katerih je moč opaziti kršitve cestnoprometnih predpisov in na trenutke tudi kaotično vožnjo robotaksijev, ter zagotavljajo, da bodo sprejeli morebitne nujne ukrepe za zaščito varnosti na cestah.

Posledično se pojavljajo dvomi o pripravljenosti Tesle na dejanski zagon storitve za javnost. Zdi se, da si je Waymo pridelal kar nekaj prednosti, toda v Tesli trdijo, da gresta njim v korist cenejša tehnologija ter lažja prilagodljivost flote za širšo uporabo. Izvršni direktor Elon Musk se je v objavi na omrežju X prav tako posmehoval okornemu videzu Waymovih vozil zaradi naprednejših senzorjev LiDAR in radarjev, ki jih Tesla ne uporablja. Številni strokovnjaki s področja avtonomnih vozil sicer menijo, da je Waymov pristop varnejši in učinkovitejši. Musk ima sicer kot vedno visokoleteče cilje, aprila je obljubil, da bo v drugi polovici leta 2026 na cestah na milijone Teslinih samovozečih avtomobilov. Prednost Tesle bi lahko bila tudi ta, da bi se s posodobitvijo programske opreme večina Teslinih vozil lahko spremenila v robotaksije, ki bi opravljali storitev, ko lastnik avtomobila ne bi potreboval.

delnicaTesla Foto Tt/dk Igd

Bitko za tržni delež v segmentu samovozečih taksijev oziroma samovozečih vozil nasploh bo zanimivo spremljati še naprej, saj je prisoten ogromen potencial rasti. Na trgu največ pozornosti trenutno pobira Tesla, tudi njeno vrednotenje je bistveno višje kot Waymovo. Velik del tega vrednotenja, ki znaša več kot bilijon ameriških dolarjev, prihaja iz upov o uspehu na tem področju. Ali jim bo res uspelo pobrati največji kos pogače ali bo do njega prišel Waymo oziroma nekdo drug, bo pokazal čas. Trg trenutno stavi na Teslo.