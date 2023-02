Trije igralci za dve tretjini trga

V nadaljevanju preberite:

Podjetja vseh velikosti svoje digitalno poslovanje pospešeno selijo v računalniške oblake, saj je to zanje enostavneje in pogosto tudi ceneje. S postavljanjem, upravljanjem in varovanjem IT-okolij in aplikacij v računalniškem oblaku se namreč ubada ponudnik, kar pomeni, da podjetje svoj oddelek informatike lahko skrči ali pa mu – to je bolj priporočljivo – nameni razvojno vlogo.