Spletne aplikacije so prodrle v podjetja

V nadaljevanju preberite:

Spletne poslovne aplikacije zaposlenim v podjetjih pomagajo pri reševanju vsakodnevnih poslovnih ali zasebnih nalog. Njihova priljubljenost strmo raste, predvsem zaradi lastnosti, kot so dostop s katerekoli naprave, hitrost delovanja in nenehne nadgradnje. Pa seveda odsotnost vzdrževanja, saj zanj v celoti skrbi ponudnik spletne aplikacije. Ljudje smo se spletnih aplikacij doma in v službi tako zelo navadili, da se nam zdi delo brez spletnega programskega orodja že neučinkovito.