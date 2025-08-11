Uprava NLB kupuje delnice

Uprava NLB je kolektivno dokupila delnice NLB, so poročali na Seonetu. Predsednik Blaž Brodnjak, ki so mu nadzorniki podaljšali mandat do leta 2031, je dokupil 50 delnic. Pred nakupom imel v lasti 1800 delnic.

Archibald Kremser, namestnik predsednika, je kupil sto delnic, Andreas Burkhardt, član uprave za obvladovanje tveganj, prav tako sto. Andrej Lasič, zadolžen za korporativne stranke, je kupil 60 delnic, Hedvika Usenik, članica uprave za bančno mrežo, sto delnic. Antonio Argir, član uprave, zadolžen za skupino, je svoj portfelj povečal za 360 delnic, Reinhard Höll, sveži član uprave, zadolžen za digitalno preoblikovanje, pa za 333 delnic.

Nakupi delnic uprave so znamenje, da uprava verjame v razvoj podjetja in je zato pripravljena vložiti svoj denar. Uprava NLB se za nakupe delnic odloča večkrat.