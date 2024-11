Uršula Reš Muravec: O demografskih izzivih in tabu temah sodobne družbe

V novi epizodi podkasta Supermoč je bila gostja primarij Uršula Reš Muravec, specialistka ginekologije in porodništva ter strokovna direktorica Zdravstvenega centra Dravlje.

Njena vloga v slovenski medicini je izjemna, saj je leta 2012 prva v Sloveniji v klinično prakso uvedla neinvazivni test za odkrivanje kromosomskih in genskih nepravilnosti v nosečnosti (NIPT), ki se danes pogosto uporablja v ginekološki oskrbi nosečnic.

Tabuji sodobne družbe

V pogovoru smo se dotaknili tudi občutljivih tem, kot je vprašanje spolnosti, ki kljub navidezni odprtosti sodobne družbe še vedno ostaja tabu. Gostja je opozorila, da se s temi vprašanji premalo odkrito soočamo, kar otežuje razumevanje lastne telesnosti in odnosov.

Ena izmed zanimivih tem, ki jih je gostja omenila zunaj etra, je bilo nadomestno materinstvo. Po njenem mnenju gre za vse pogostejši fenomen, zlasti med zvezdniki, kot so Sarah Jessica Parker, Nicole Kidman, Kim Kardashian in Amber Heard. Nadomestno materinstvo se pogosto uporablja zaradi medicinskih ali starostnih razlogov, a na drugi strani odpira etične dileme, saj nekatere ženske to prakso uporabljajo za ohranjanje telesne estetike. Pri nas je nadomestno materinstvo zakonsko prepovedano, vendar se o njem razpravlja kot o kompleksnem družbenem in pravnem vprašanju.

Reproduktivna medicina in menopavza

Gostja je predstavila tudi stanje na področju reproduktivne medicine v Sloveniji, kjer že obstajajo spermalne banke, denimo v Kliničnem centru Ljubljana. Vendar pa število darovalcev ostaja nizko, kar povzroča dolge čakalne dobe.

Razprava je segla tudi na temo menopavze in družbenih pritiskov na ženske, da ohranjajo mladost in lepoto. Film The Substance z Demi Moore, ki so ga predvajali na letošnjem festivalu Liffe, je spodbudil razpravo o družbenih idealih ter o vplivu teh pričakovanj na samopodobo žensk. Gostja je izpostavila, da je menopavza naraven proces, ki zahteva več razumevanja in podpore.

Demografski izzivi in rodnost

Gostja je opozorila na upadanje rodnosti v Sloveniji, ki predstavlja enega večjih demografskih izzivov. Trenutna stopnja rodnosti ne zagotavlja dolgoročne stabilnosti, zato je pozvala k izboljšanju dostopa do zdravljenja neplodnosti ter k večjemu ozaveščanju mladih o pomembnosti plodnosti. Kot dober primer je izpostavila skandinavske države, kjer ugodni pogoji spodbujajo večjo rodnost.

Pri tem je opozorila na trend, da se vse več žensk po 40. letu odloča za materinstvo, kar je povezano z drugačnim življenjskim slogom in vrednotami mlajših generacij. Ob tem je poudarila pomen razumevanja bioloških omejitev in pravočasnega ukrepanja, saj se plodnost z leti občutno zmanjšuje.

Izzivi slovenskega zdravstvenega sistema

Kot strokovnjakinja je spregovorila tudi o težavah slovenskega zdravstvenega sistema. Izpostavila je potrebo po boljši organizaciji in razporejanju sredstev, kjer bi moral biti fokus na pacientih in medicinski stroki, ne pa na nepotrebnih investicijah.

Pogovor je osvetlil številne izzive sodobne družbe, ki segajo od medicinskih vprašanj do družbenih norm in vrednot, kar je podkast Supermoč ponovno izpostavilo kot platformo za odprto in poglobljeno razpravo.