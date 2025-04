V skupini Swiss Re spodbujamo inovacije na področju zdravstvenega zavarovanja

Z Michaelom Haasom, vodjo trgov ACEE & Nordics L&H, Swiss Re, smo se pogovarjali o razvoju zdravstvenih zavarovanj, staranju prebivalstva, srebrni ekonomiji in vplivu ESG na zavarovalnice oziroma pozavarovalnice.

Kaj počne skupina Swiss Re in kakšna je njena vloga na trgu? Kakšno vlogo imate na področju zdravstvenega zavarovanja? Kakšne ambicije imate na slovenskem trgu?

Skupina Swiss Re je eden vodilnih svetovnih ponudnikov pozavarovanj, zavarovanj in drugih oblik prenosa tveganj, ki temeljijo na zavarovanju, in si prizadeva za večjo odpornost sveta na različne izzive.

Swiss Re primarno deluje kot pozavarovalnica, ki zavarovalnicam nudi finančno zaščito in upravljanje tveganj. Na eni strani pokrivamo premoženjska in nezgodna tveganja, na drugi pa ponujamo življenjska in zdravstvena pozavarovanja, s čimer pomagamo zavarovalnicam pri obvladovanju tveganj, povezanih z umrljivostjo, obolevnostjo, pokojninami in drugimi z življenjem povezanimi zavarovalnimi produkti. Poleg tega naša enota Corporate Solutions nudi zavarovanja podjetjem za širok spekter tveganj.

Skupina Swiss Re je aktivno vključena v sektor zdravstvenih zavarovanj prek naših dejavnosti na področju življenjskega in zdravstvenega pozavarovanja. Zdravstvenim zavarovalnicam pomagamo pri obvladovanju tveganj, povezanih s stroški zdravljenja, dolgotrajno oskrbo in kritjem hudih bolezni. Naše strokovno znanje na področju aktuarske znanosti in podatkovne analitike nam omogoča, da ponudimo prilagojene rešitve, ki ustrezajo spreminjajočim se potrebam zdravstvenih zavarovalnic in njihovih zavarovancev.

Poleg tradicionalnega pozavarovanja si v skupini Swiss Re prizadevamo spodbujati inovacije na področju zdravstvenega zavarovanja. Vlagamo v tehnologijo in podatkovno podprte pristope za izboljšanje zdravstvenih rezultatov in povečanje učinkovitosti sistemov zdravstvenega zavarovanja. To vključuje pobude za spodbujanje preventivne oskrbe, programov dobrega počutja in digitalnih zdravstvenih rešitev.

Swiss Re ima pomembno vlogo na slovenskem trgu zdravstvenega zavarovanja in sodeluje s tako rekoč vsemi večjimi zavarovalnicami, ki nudijo življenjska in zdravstvena zavarovanja. Swiss Re s pomočjo svojega obsežnega strokovnega znanja na področju aktuarske znanosti in podatkovne analitike ponuja prilagojene pozavarovalne rešitve, ki slovenskim zdravstvenim zavarovalnicam pomagajo obvladovati tveganja, povezana s hujšimi boleznimi. Te rešitve se nanašajo tako na naraščajoče zdravstvene potrebe starajočega se prebivalstva kot tudi na finančne pritiske, s katerimi se soočajo upokojenci.

Evropsko prebivalstvo se stara, kar vpliva tako na pokojninske sisteme kot na stroške zdravstvenih storitev. Kako to vpliva na delo zavarovalnic in pozavarovalnic? Koliko se zvišujejo premije?

Evropa doživlja velike demografske spremembe, saj število starejših prebivalcev narašča. Po podatkih Eurostata naj bi se delež ljudi, starejših od 65 let, povečal z 20 odstotkov leta 2019 na 29 odstotkov do leta 2050. V Sloveniji se prebivalstvo stara celo hitreje od povprečja Evropske unije, predvsem zaradi daljše pričakovane življenjske dobe in nižje rodnosti med mlajšimi generacijami. Do decembra 2024 je bilo 21,80 odstotka slovenskega prebivalstva starejšega od 65 let. Od leta 2023 znaša pričakovana življenjska doba v Sloveniji 81,6 leta, kar je primerljivo z 81,4 leta v Nemčiji in 81,3 leta v Združenem kraljestvu.

Swiss Re verjame v moč sodelovanja pri reševanju izzivov srebrne ekonomije. Sodelujemo z vladami, ponudniki zdravstvenih storitev, finančnimi institucijami in drugimi deležniki pri razvoju celovitih rešitev, ki koristijo starajočemu se prebivalstvu. FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters

Te demografske spremembe vplivajo na potrebo po stabilnosti finančnih, zdravstvenih in socialnih sistemov. Ljudje živijo dlje, hkrati pa se soočajo z več zdravstvenimi težavami, kar povečuje povpraševanje po storitvah zdravstvenega varstva in nege, ki se bo sčasoma le še povečevalo. Obenem naraščajoče število upokojencev potrebuje večjo finančno podporo v obdobju upokojitve. Zaradi naraščajočega razmerja odvisnosti, ko manj delovno aktivnih posameznikov podpira vse več upokojencev, so pokojninski sistemi pod pritiskom, kar zahteva reforme za zagotovitev njihove vzdržnosti.

Odgovornost za pokojninsko varčevanje se vse bolj prenaša na posameznike, saj staranje prebivalstva predstavlja izziv za financiranje pokojninskih sistemov. A stopnja varčevanja na globalnem nivoju je nizka. Življenjske zavarovalnice lahko to vrzel zapolnijo s spodbujanjem povpraševanja po dolgoročnem zasebnem varčevanju.

Čeprav današnji zavarovalniški varčevalni produkti ponujajo določene rešitve, bodo ljudje potrebovali dodatne možnosti za zagotovitev dolgoročne finančne stabilnosti. Panoga mora razviti prilagodljive produkte, ki podpirajo spreminjajoče se potrebe. Ni dovolj, da ti produkti zgolj pomagajo posameznikom pokrivati naraščajoče stroške zdravljenja in potrebe v času staranja, temveč morajo zagotavljati tudi finančno podporo v primeru dolgotrajne oskrbe ter nuditi občutek varnosti, ki ga prinaša reden dohodek po upokojitvi. Partnerji, kot je Swiss Re, lahko s svojim strokovnim znanjem na področju tveganj smrtnosti, invalidnosti in dolgoživosti pomagajo življenjskim zavarovalnicam pri oblikovanju prilagodljivih, namensko usmerjenih finančnih rešitev za spreminjajoče se demografsko okolje.

Razvijati je treba tudi rešitve za pokojnine, ki bodo upokojencem pomagale pri pretvorbi njihovega privarčevanega kapitala ali premoženja v stabilen dohodek.

Pričakovana življenjska doba evropskega prebivalstva se povečuje. Kakšne posledice ima to za zavarovalniški trg in zavarovance?

Pričakovana življenjska doba v Evropi še naprej vztrajno narašča in je v EU dosegla 81,5 leta, kar je 0,9 leta več kot leta 2022 in presega raven pred pandemijo. Ta trend dolgoživosti, ki ga spodbujata medicinski napredek in bolj zdrav življenjski slog, preoblikuje družbeno in finančno dinamiko, zlasti za zavarovalniški sektor in njegove zavarovance. V številnih primerih Evropejci zaradi daljše življenjske dobe več desetletij preživijo v pokoju, pri čemer pa se nekateri soočajo tudi s finančnimi primanjkljaji.

Daljša življenjska doba pomeni, da bodo posamezniki verjetno preživeli več let v upokojitvi, kar povečuje tveganje finančne negotovosti. Za zavarovalnice pomeni staranje prebivalstva vse večje povpraševanje po zdravstvenih storitvah, predvsem za kronične bolezni in oskrbo starejših, kar povečuje stroške povračil.

S staranjem prebivalstva postajata financiranje in zagotavljanje daljše pričakovane življenjske dobe v dobrem zdravju ključna. Zavarovalniška panoga se mora pripraviti in razvijati rešitve. Uspešni produkti morajo upoštevati tri vidike: razpoložljivost, dostopnost in cenovno sprejemljivost (3A: Availability, Accessibility, Affordability).

Razvijati je treba tudi rešitve za pokojnine, ki bodo upokojencem pomagale pri pretvorbi njihovega privarčevanega kapitala ali premoženja v stabilen dohodek. Hkrati so potrebni enostavnejši mehanizmi za kritje pogosto visokih stroškov oskrbe na domu, ki lahko presežejo povprečni pokojninski dohodek. Ta izziv zahteva večje sodelovanje med zavarovalnicami, regulatorji in oblikovalci politik za razvoj vključujočih in trajnostnih rešitev.

Za zavarovalnice vključevanje pomeni omogočanje širšega dostopa do zaščite pred življenjskimi negotovostmi. Poenostavitev produktov, zmanjšanje stroškov in ponudba prilagodljivega kritja, ki se prilagaja življenjskim spremembam, bodo pomagali doseči zapostavljene skupine prebivalstva ter tako povečali odpornost in finančno varnost v celotni družbi.

Poseben izziv predstavlja dolgotrajna oskrba, ki se v Evropi postopoma razvija v posebno obliko socialnega zavarovanja. Kako to vpliva na dejavnosti zavarovalnic in posledično pozavarovalnic?

Naraščajoče število starejših poudarja potrebo po uskladitvi zavarovanja za dolgotrajno oskrbo in državne podpore. Ker se pričakovana življenjska doba daljša, bo verjetno vse več ljudi v poznejših letih potrebovalo pomoč pri vsakodnevnih opravilih in zdravstveno oskrbo. Za zavarovalnice in pozavarovalnice postaja zavarovanje za dolgotrajno oskrbo ključen element finančnega načrtovanja, saj zagotavlja, da zavarovanci prejmejo ustrezno podporo, ne da bi porabili vse svoje prihranke. Povpraševanje hitro raste, vendar pa številni posamezniki na to še vedno niso pripravljeni.

Obstajata dva ključna izziva, ki otežujeta načrtovanje dolgotrajne oskrbe. Kot prvo je težko napovedovati zdravstveno pot posameznika – ljudje pogosto ne morejo predvideti ravni oskrbe, ki jo bodo morda potrebovali, ko sklenejo zavarovanje v mlajših in bolj zdravih letih. Nenadna diagnoza ali nesreča lahko močno poveča potrebo po oskrbi, kar morda ne ustreza prvotno izbranemu kritju. Kot drugo pa veliko posameznikov razmišlja o zavarovanju za dolgotrajno oskrbo šele tik pred upokojitvijo, kar pomeni višje premije, ki lahko omejijo dostopnost za imetnike polic.

Reševanje teh izzivov zahteva usklajen politični odziv v kombinaciji z inovacijami v zasebnem sektorju. Za razvoj dostopnejših in učinkovitejših rešitev sodelujemo z zavarovalnicami in zagonskimi podjetji, specializiranimi za preventivo. Pobude, ki združujejo umetno inteligenco (za prepoznavanje ogroženih oseb) in človeško inteligenco (zagotavljanje lokalne podpore in prilagajanje stanovanj), lahko bistveno vplivajo na pričakovano zdravo življenjsko dobo.

Rak in podobne bolezni niso nujno usodni. Kako lahko Swiss Re pomaga zavarovalnicam in zavarovancem pri soočanju s takšno diagnozo? Ali obstajajo kakšni produkti na tem področju?

Zaradi današnjih medicinskih standardov je danes mogoče preživeti številne hude bolezni, ki so nekoč veljale za smrtne. Vendar pa lahko diagnoza, kot je rak, še vedno močno vpliva na življenje, vključno s finančno stabilnostjo, duševnim zdravjem in dolgoročno dobrim počutjem. Ena izmed oblik zavarovanja, ki nudi pomoč v takšnih primerih, je zavarovanje za kritične bolezni. Ta omogoča enkratno izplačilo ob postavitvi diagnoze, kar posameznikom pomaga pri zdravljenju in okrevanju ter pri kritju vsakodnevnih stroškov in stalne oskrbe.

Medicinske inovacije še naprej spreminjajo pogled družbe na bolezni, kot je rak. Izboljšana preventiva, diagnostika, presejalni pregledi in zdravljenje podaljšujejo pričakovano življenjsko dobo in izboljšujejo kakovost življenja. Optimizacija trenutnih diagnostičnih metod lahko prinese določene koristi, medtem ko bi razvoj testov za zgodnje odkrivanje več vrst raka (MCED) nekega dne lahko omogočil zgodnejše diagnosticiranje in, upajmo, boljše rezultate zdravljenja.

Na področju zdravljenja postopoma vstopajo na trg klinična testiranja, ki so ciljno usmerjena in vse bolj prilagojena posamezniku. Z njimi bi lahko zmanjšali stranske učinke in hkrati zagotovili učinkovitejše zdravljenje določenih vrst raka. Čeprav so trenutno draga in dostopna le v omejenem obsegu, se ponudba širi in bo v prihodnjih letih verjetno izboljšala umrljivost zaradi raka.

Zavarovalnice imajo priložnost spodbujati boljše zdravstvene rezultate s spodbujanjem dobrega presnovnega zdravja s pobudami, osredotočenimi na življenjski slog. Upoštevanje zdravniških nasvetov, cepljenje, sodelovanje v presejalnih programih in aktivna skrb za lastno zdravje so ključni dejavniki za daljše in bolj zdravo življenje.

Poleg tega lahko zdravljenje v tujini in pridobitev drugega mnenja pomembno pozitivno vplivata na zdravstvene rezultate. Mednarodno zdravljenje pogosto omogoča dostop do naprednih terapij in tehnologij, ki morda še niso na voljo v domovini pacienta. Pridobitev drugega mnenja pa lahko pacientom pomaga pri boljšem razumevanju diagnoze in preučitvi alternativnih možnosti zdravljenja. Obe praksi lahko prispevata k boljšim rezultatom in večjemu zadovoljstvu pacientov.

Dobro zdravstveno varstvo pomeni, da so upokojenci sposobni in pripravljeni delati dlje. Kako Swiss Re gleda na tako imenovano srebrno ekonomijo?

Staranje prebivalstva ponuja edinstveno priložnost za razvoj prilagojenih rešitev, zlasti v okviru rastoče »srebrne ekonomije«. Povpraševanje po rešitvah, povezanih z dolgoživostjo, oskrbo in personaliziranimi storitvami, hitro narašča.

Rentna zavarovanja postajajo vse pomembnejši segment na področju življenjskega zavarovanja, saj prispevajo k povečanju pokojninskih prihrankov. Globalna vrzel v pokojninskem varčevanju je leta 2022 znašala 106 bilijonov ameriških dolarjev, do leta 2050 pa naj bi dosegla 483 bilijonov ameriških dolarjev. Naraščajoča potreba po produktih, ki nudijo zaščito v povezavi z dolgo življenjsko dobo, ponuja zavarovalnicam in pozavarovalnicam priložnosti za izboljšanje finančne varnosti s pomočjo rešitev, ki podpirajo trajnostni pokojninski dohodek.

Swiss Re intenzivno vlaga v raziskave za razumevanje posledic staranja prebivalstva. Naše raziskovalne ekipe analizirajo demografske trende, napredek na področju zdravstvenega varstva in gospodarske vplive, na podlagi katerih oblikujemo naše strategije in rešitve.

Inovacije so srce skupine Swiss Re in njenega pristopa k srebrni ekonomiji. Razvijamo zavarovalne in finančne produkte, prilagojene spreminjajočim se potrebam starejših, s čimer zagotavljamo finančno varnost, dostop do zdravstvenega varstva in podporo pri dolgotrajni oskrbi.

Swiss Re verjame v moč sodelovanja pri reševanju izzivov srebrne ekonomije. Sodelujemo z vladami, ponudniki zdravstvenih storitev, finančnimi institucijami in drugimi deležniki pri razvoju celovitih rešitev, ki koristijo starajočemu se prebivalstvu.

S strateškimi partnerstvi in nenehnimi inovacijami je Swiss Re dobro pripravljen na izzive srebrne ekonomije ter prispeva k bolj vključujoči finančni prihodnosti starejših.

Kako je skupina Swiss Re pripravljena na izzive, ki jih prinaša ESG?

Naše poslanstvo, ki izhaja iz naše vizije, da naredimo svet odpornejši, opisuje naše trajnostno delovanje: vlagamo, poslujemo in delimo znanje tako, da rešujemo trajnostne izzive in ustvarjamo dolgoročno vrednost.

Trajnost vključujemo v vse svoje poslovne dejavnosti, pri čemer upoštevamo dejavnike ESG pri prevzemanju tveganj, naložbah in poslovanju ter hkrati zagotavljamo, da se trajnost ustrezno odraža v upravljanju.

Zagotavljanje življenjskega in zdravstvenega pozavarovanja ter izboljšanje njegove razpoložljivosti, dostopnosti in cenovne sprejemljivosti zapostavljenim skupinam prebivalstva prispeva tudi h krepitvi družbene odpornosti. Leta 2024 smo na primer sodelovali s ponudniki življenjskih zavarovanj v Srednji in Vzhodni Evropi – vključno s Slovenijo – pri razvoju zavarovanja za primer raka, da bi olajšali finančno breme pacientov in njihovih družin. V vseh naših dejavnostih smo pozavarovali več kot 200 milijonov veljavnih življenjskih in zdravstvenih polic. Poleg tega si skupina Swiss Re prizadeva pospešiti prehod na neto ničelne emisije.

Od leta 2019 smo zavezani, da bomo do leta 2050 dosegli neto ničelne emisije toplogrednih plinov (GHG) v okviru prevzemanja tveganj, naložb in poslovanja. Še naprej ostajamo predani trajnostnemu poslovanju in uresničevanju naše vizije.