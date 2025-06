Vinci je postal največji upravljavec letališč na svetu

Francoski Vinci je eden največjih vlagateljev v svetovno prometno infrastrukturo. Ima koncesije za upravljanje cest in letališč. Je največji upravljavec letališč po številu potnikov. Strategija družbe je podaljševanje zapadlosti svojega portfelja koncesij z dodajanjem lastniških ali dolgoročnih letaliških koncesij. To jim bo pomagalo ohranjati dokaj stabilen dobiček. Sedemdeset odstotkov dobička iz poslovanja ustvarijo z dolgoročnimi koncesijskimi naložbami. Te je izredno težko pridobiti v tako velikem obsegu, so pa zelo stabilen vir prihodkov.

Konkurenčne prednosti družbe Vinci izhajajo iz koncesijskega poslovanja, podprtega z ekonomijo obsega ter neopredmetenimi sredstvi. Koncesijsko poslovanje predstavlja obsežna mreža cestninskih cest, ki zajema več kot 50 odstotkov koncesij v Franciji, in 72 letališč. Njihova marža iz poslovanja z 12,6 odstotka za več kot 2,5-krat presega konkurenco, kar potrjuje njihov dobri položaj na trgu.

FOTO: Tadej RegentDdelo

Koncesijski posel Vincija je neke vrste »družinska srebrnina«, ki dosega visoke marže in močno ovira vstop konkurence. Na drugi strani je pogodbeni posel manj privlačen, a jim omogoča, da izkoristijo svoje znanje o kritični infrastrukturi in s tem sodelovanje pri velikih projektih, ki zahtevajo obsežnejše strokovno znanje, kar pomeni manj konkurence in višje marže. Zaradi strokovnega znanja jim je uspelo pridobiti več velikih infrastrukturnih projektov. Nizki stroški financiranja izvirajo iz kombinacije obeh segmentov.

Cestninjenje je stabilen posel

Zelo donosna pridobitev cestninskih cest od francoske vlade leta 2006 je bila v zadnjih 19 letih jedro podjetja. Poznejše javno neodobravanje posla je povzročilo, da je država postala manj radodarna pri podeljevanju dolgoročnih podaljšanj obstoječega omrežja Vincija. Uvedla je višje davke za podjetje. Najverjetneje bodo prihodnja podaljšanja koncesij krajša zaradi potreb po naložbah v razogljičenje avtocest.

Vinci je s pomočjo prevzemov in združitev postal največji upravljavec letališč na svetu. Tudi na tem segmentu so podobne ovire za vstop konkurence kot pri poslovanju z avtocestami. To je občutno prispevalo k razpršitvi prihodkov podjetja zunaj Francije.

Prevzem segmenta za energetsko pogodbeništvo družbe ACS jim bo omogočil izpostavljenost do segmenta obnovljivih virov. Razvoj projektov na tem segmentu se ujema z njihovim strokovnim znanjem in bi lahko bil začetek večjega vlaganja podjetja v segment obnovljivih virov z namenom potencialnega upravljanja teh dolgoročnih sredstev. Zdrava knjiga naročil gradbenega poslovanja jim omogoča, da so izbirčni pri izbiri projektov, kar zagotavlja zaščito njihovega donosnega poslovanja in ponuja preglednost v času makroekonomske negotovosti.

Vinci Foto Dk Igd

Njihove visoke marže na prometni infrastrukturi so pritegnile pozornost regulatorjev, kar je razvidno iz novega davka na transport v Franciji, ki zmanjšuje možnosti za ugodna podaljšanja koncesij. Francoska vlada podeljuje koncesije za avtoceste, kar prinaša politično tveganje, saj lahko krši regulativne sporazume iz političnih ali ekonomskih razlogov. Možna odobritev tretje steze na letališču Heathrow pa bi lahko povzročila pritisk na cene taks na njihovem letališču Gatwick.