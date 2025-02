Violeta Bulc:Univerzalni dohodek ubija kreativnost

Violeta Bulc, nekdanja evropska komisarka in podpredsednica vlade, je ustanoviteljica gibanja Ekocivilizacija, kjer deluje kot kuratorka. Njeno delo temelji na spodbujanju zavestnih odločitev za naravo, sočloveka in samega sebe.

"Izguba stika z naravo eden največjih izzivov naše civilizacije, zato je pomembno, da se vrnemo k naravi, da bi našli notranji mir in ravnotežje", je v podkastu Supermoč dejala Violeta Bulc.

Kvantna fizika pomaga razložiti in izboljšati medčloveške odnose ter poslovne modele. Foto: Marko Feist Foto Marko Feist

Naša sogovornica verjame, da se sodobna civilizacija sooča z izzivi dekadence, zato išče, ki omogočajo trajnostno sobivanje.

Po koncu politične kariere se je odmaknila od hektičnega sveta in se preselila v bližino narave, kjer lažje ohranja povezanost s prvinskimi silami. Ta odmik ji omogoča fizično, mentalno in duhovno osvežitev, kar se odraža v njenem delu pri Eko civilizaciji. "Pomen ljubezni, pristnih odnosov in ustvarjanja prostora za samouresničitev posameznikov v skladu z njihovimi notranjimi vrednotami, je dandanes pomembnješi kot kdajkoli prej", je prepričana Bulčeva.

V okviru Ekocivilizacije raziskuje nove modele sobivanja, ki uravnovešajo individualne in kolektivne potrebe ter spodbujajo trajnostni razvoj. Pri tem ne vidi tehnologije kot cilja, temveč kot orodje za krepitev povezanosti med ljudmi in naravo. Verjame, da je ključni izziv prihodnosti vzpostavljanje harmonije med človekom, okoljem in skupnostjo.

Nov ekonomski red

V podkastu je naša sogovornica predstavila idejo o novem ekonomskem modelu, ki bi povezal krožno gospodarstvo, regenerativno gospodarjenje in ekonomijo omejenih virov. Bulčeva namreč verjame, da vsak od teh modelov prinaša pomemben prispevek k trajnostnemu razvoju, vendar imajo vsi tudi svoje šibke točke. Poudarila je potrebo po povezovanju teh modelov, da bi ustvarili celovit in trajnosten pristop k gospodarjenju z viri.

Kvantna fizika in razumevanje nevidnega sveta

Kvantna fizika, pogosto obravnavana kot kompleksna in abstraktna znanstvena disciplina, ponuja presenetljivo uporabne vpoglede v naše vsakdanje življenje. Ena izmed ključnih lekcij kvantne fizike je povezanost vsega obstoječega. To pomeni, da so vsi elementi vesolja med seboj povezani na način, ki presega našo običajno predstavo o prostoru in času. V kontekstu človeških odnosov in družbe to pomeni, da so naša dejanja in misli neločljivo povezana z drugimi in vplivajo na širše okolje.Bulčeva je izrazila fascinacijo nad kvantno fiziko, ki pomaga razložiti nevidni svet in povezave med ljudmi.

Vsak pretekli izem, kot so socializem, kapitalizem in neoliberalizem, prinesel pomembne izkušnje, ki jih moramo upoštevati pri iskanju novih rešitev za prihodnost. Foto: Marko Feist Foto Marko Feist

Naša gostja v podkastu Supermoč je poudarila tri ključne zakone kvantne fizike: vse je med seboj povezano, stvari se lahko pojavljajo na različnih mestih hkrati in vpliv opazovalca. Verjame, da lahko kvantna fizika pomaga razložiti in izboljšati medčloveške odnose ter poslovne modele. "Pomemben vidik kvantne mehanike je, kar odpira. Bulc verjame, da sodobna družba potrebuje, podobno kot so to v preteklosti počeli učenjaki in znanstveniki".

V podkastu Supermoč pa boste lahko slišali tudi, zakaj univerzalni temeljni dohodek ni rešitev, kako pomembno je razumevanje medosebnih odnosov v podjetjih in kako Violeti Bulc uspe doseči krepčilen nočni spanec, ki je eden od ključnih virov supermoči.