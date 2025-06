Vlaganje Mete v umetno inteligenco se že obrestuje

Meta Platforms, globalni vodja družbenih omrežij, ki ima v lastništvu Facebook, Instagram in WhatsApp, krepi svoj položaj vodilnega zaradi uvedbe umetne inteligence (UI) v svoje poslovanje. Zadnja Metina objava poslovanja v prvem četrtletju letos je povsod presegla pričakovanja analitikov in pokazala, da je to ena prvih družb, ki učinkovito izkorišča orodja umetne inteligence za povečanje prihodkov in dobička.

Meta Platforms PD Foto Gm Igd

Ob pregledu objavljenih rezultatov bi lahko rekli, da so ti naravnost odlični. Družba ne samo da je v prvem četrtletju letos povečala prihodke glede na isto obdobje lani za kar 16 odstotkov, kar je za tako družbo res velika številka, ampak je tudi konkretno pazila na stroške, ki so bili veliko manjši od pričakovanj. To je na koncu pomenilo zvišanje operativne marže poslovanja na kar 41,5 odstotka. Meta je namreč doživela desetodstotno rast povprečne cene na oglas, kar je močno preseglo pričakovanja in je eden ključnih dejavnikov za preseganje pri prihodkih. Vse to potrjuje učinkovitost Metinih algoritmov umetne inteligence za ciljno oglaševanje in sposobnost monetizacije uporabniške baze. Po drugi strani se je povišalo število dnevnih uporabnikov za kar 80 milijonov na 3,43 milijarde in tudi povprečni prihodek na uporabnika, ki je znašal v povprečju 12,36 dolarja, kar je tretjino več od pričakovanj. Več dnevnih uporabnikov je porabilo več časa na socialnih omrežjih in te je Meti uspelo bolj natančno targetirati z boljšimi vsebinskimi predlogi, kar je povečalo učinkovitost oglaševalskih kampanj.

Kritiki velikih vlaganj v orodja UI največjih sedmih ameriških tehnoloških podjetij so ob teh rezultatih lahko videli, da nimajo prav. Letošnja vlaganja, ki jih je Meta napovedala v višini od 64 do 72 milijard dolarjev, se tako še kako obrestujejo. Analitiki za letos pričakujejo, da bo imela skoraj 95 milijard dolarjev EBITDA in 65 milijard dolarjev čistega dobička. Tako visoka vlaganja so torej velika priložnost, ki si jo takšno podjetje lahko privošči in že dajejo lepe rezultate.

Foto Jernej Lasic

Na krilih dobrih rezultatov je tečaj delnice v letošnjem letu pridobil skoraj 20 odstotkov, od začetka aprila pa skoraj dvakrat več. Vse to je veliko bolje od ameriškega indeksa S&P 500, ki je v dolarjih le rahlo v plusu. Kazalnik P/E, ki kaže na razmerje med tečajem delnice in dobičkom na delnico, se je povzpel na 27, kar je relativno visoko glede na pretekle vrednosti, vendar manj od večine preostalih 'veličastnih 7' tehnoloških podjetij. Ob upoštevanju potenciala povišanja prihodkov ostaja ta delnica še kako zanimiva. Meta namreč izkazuje izjemno sposobnost monetizacije svoje ogromne uporabniške baze in ustvarjanja dobička. To potrjuje, da ima enega najbolj robustnih in donosnih poslovnih modelov v tehnološkem sektorju.