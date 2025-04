Vlagatelji naklonjeni Muskovi »vrnitvi« k Tesli

V torek, 22. aprila, je ameriški tehnološki velikan Tesla po zaprtju borze objavil četrtletne rezultate poslovanja, ki so bili za vlagatelje veliko razočaranje. Podjetje je, denimo, doživelo devetodstotni padec prihodkov (20-odstotni padec v avtomobilskem segmentu) ter doseglo bistveno nižji čisti dobiček od že tako znižanih pričakovanj, s čimer je bilo preteklo četrtletje najmanj dobičkonosno za podjetje od leta 2021. Po drugi strani sta segmenta shranjevanja energije in naročniške programske opreme s solidno rastjo sicer predstavljala svetli točki poročila. Vzroke za slabe izide lahko pripišemo močnim konkurenčnim pritiskom predvsem od azijskih proizvajalcev, obremenjenim dobavnim verigam zaradi uvedbe carin in udarcu za ugled blagovne znamke zaradi kontroverznega političnega udejstvovanja izvršnega direktorja ter »tehnokralja« Tesle (ta naziv si je nadel leta 2021) Elona Muska, ki z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom sodeluje prek t. i. Službe za vladno učinkovitost (angl. Doge).

DelnicaTesla Foto Gm Igd

Kljub vsemu pa je objavi rezultatov sledila rast cene delnice Tesle, saj je ta v podaljšanem trgovanju pridobila dobrih pet odstotkov. Kot kaže, so analitiki in vlagatelji več pozornosti kot številkam posvetili Muskovi napovedi, da se bo z majem bistveno odmaknil od sodelovanja z ameriško vlado in se ponovno bolj osredotočil na vodenje Tesle (še vedno pa dan do dva na teden posvetil vladnim zadolžitvam). To vlogo so namreč mnogi videli kot odvračanje pozornosti od vodenja Tesle ter hkrati tudi kot tveganje za ugled blagovne znamke, sploh ob upoštevanju, da so se liberalni kupci nanjo odzvali z bojkotom in celo s protesti.

Sicer je res, da samo Muskov odmik od Trumpove administracije ne bo dovolj, da bi bila že narejena škoda odpravljena, vendar odziv na trgu vseeno kaže na to, da bi dodaten čas in fokus, ki bi ju Musk lahko znova namenil Tesli, morda pozitivno pripomogla k temu, da se poslovanje podjetja obrne nazaj na stara pota rasti. Muskova »vrnitev« je vsekakor dobrodošla v tem za podjetje ključnem obdobju, ko se ob vseh težavah pri prodaji električnih avtomobilov poskuša čim bolje pozicionirati na področju avtonomne vožnje (vključno z robotaksiji) in robotike ter pridobiti nove stranke s prihajajočimi cenejšimi modeli, medtem ko Teslo eden njegovih glavnih tekmecev, kitajski proizvajalec električnih avtomobilov BYD, ob izjemno hitri rasti prodaje že prehiteva po številu dostavljenih avtomobilov.

Darjan Pavšič, Triglav Skladi Foto Jernej Lasic Delo

Težave podjetja so vidne tudi v ceni delnice. Od rekordne cene, ki jo je dosegla v decembru 2024, je ta v manj kot treh mesecih izgubila skoraj 54 odstotkov vrednosti (in s tem podjetje več kot 800 milijard ameriških dolarjev tržne kapitalizacije), od takrat pa nazaj pridobila nekaj odstotkov. S tem je delnica Tesle, ki sicer spada med veličastnih sedem, letos eden največjih poražencev ameriškega delniškega indeksa S&P 500 in se trenutno giblje približno okoli ravni iz obdobja pred izvolitvijo Donalda Trumpa za ameriškega predsednika v začetku novembra lani.

Kaj bo Musk pripravil tokrat in ali bo sposoben rešiti Teslo iz zagate, bo pokazal čas. Naloga ne bo lahka, nam pa bo morda ponudila odgovor na vprašanje, ali je Musk kot pravi superzvezdniški vodja res vreden premije, ki je po mnenju mnogih v zajetni meri vračunana v ceno delnice.