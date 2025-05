Vroč slovenski borzni trg

Upad slovenskega BDP v prvem četrtletju bi bil še izrazitejši, če rast državne porabe ne bi ublažila negativnih trendov v zasebnem sektorju. Kljub zahtevnemu makroekonomskemu okolju je borznim podjetjem v tem obdobju uspelo izboljšati poslovne rezultate. Večina domačih borznih blue chipov je pokazala dobro, če ne že odlično, predvsem pa stabilno poslovno formo.

Z rastjo prihodkov, višjo dobičkonosnostjo in preseženimi pričakovanji analitikov. V časih globalnih negotovosti se slovenski kapitalski trg znova potrjuje kot stabilna in vse bolj privlačna naložbena destinacija. Skratka, v prvem četrtletju smo bili priča vrsti pozitivnih objav domačih borznih družb. Sava Re je prihodke povečala za petino, čisti dobiček pa za štiri odstotke. Cinkarna Celje je presenetila s skoraj petkrat višjim dobičkom kot v lanskem prvem četrtletju.

Slovenija, Ljubljana, 27.9.2017. Lojze Kozole, Ilirika. [avtor:Suhadolnik Jože] Foto Jože Suhadolnik Suhadolnik Jože

Zavarovalnica Triglav je dosegla četrtinsko rast dobička in občutno povečala zbrane zavarovalne premije. Skupina Petrol je ustvarila 1,5 milijarde evrov prihodkov, kar je štiri odstotke več kot v istem obdobju lani. EBITDA se je zvišal za skoraj tretjino, čisti dobiček pa se je več kot podvojil, in sicer na 31 milijonov evrov. Družba pri tem znova poziva k spremembi regulacije cen goriv.

Krka je doživela najboljše četrtletje doslej – prihodki so prvič presegli pol milijarde evrov. Skupini NLB je kljub desetodstotnemu padcu dobička na 125,8 milijona evrov uspelo povečati čiste prihodke za pet odstotkov na 312,2 milijona evrov. Takšne operativne številke se odražajo tudi na borzi. Indeks SBITOP je od začetka leta do 21. maja 2025 pridobil več kot 29 odstotkov, kar ga uvršča med najdonosnejše zahodne trge na svetu.

Najbolj je letos izstopala delnica Petrola, ki je imela 49,8 odstotka rasti, sledijo Pozavarovalnica Sava (+38,8 odstotka), Krka (+33,5 odstotka) in Cinkarna Celje (+27,8 odstotka). Tudi preostali člani indeksa – Telekom, Luka Koper, Triglav in NLB – so imeli dvomestne donose.

primerjava indeksov Foto Zx Igd

Pri tem je vredno omeniti, da imajo mnoge od teh delnic razmeroma nizke količnike P/E, kar nakazuje, da trg kljub rasti še ni precenjen. NLB na primer kotira z razmerjem P/E 5,76, Triglav 8,65, Petrol 12,65, Krka pa 13,89. V primerjavi s tujino to vsekakor niso visoke številke, zato lahko ugotovimo, da vrednotenja kljub rastem tečajev ostajajo atraktivna, upoštevajoč poslovanje in napovedi. Skupaj z visokimi dividendami, solidnimi bilancami in močnimi rezultati to dodatno potrjuje tezo: vroča delnica leta 2025 ni ena, to je kar celoten domači trg prve kotacije.