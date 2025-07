Evropski plačilni sistem, ki bo zamenjal Flik

V nadaljevanju preberite:

V svetu, kjer vsak dotik zaslona telefona za plačilo računa neslišno pošlje podatke in provizije čez Atlantik, se Evropa odloča za radikalen korak. Imenuje se Wero in ni le nova aplikacija, temveč nov poskus Evrope, ki si na vsak način želi digitalne suverenosti. Predstavlja najbolj ambiciozen poskus stare celine, da preseka desetletja dolgo odvisnost od ameriških plačilnih velikanov in vzpostavi lasten, enoten sistem.

Kaj točno je ta novi izzivalec, kako osvaja Evropo, v čem je njegova ključna prednost pred Viso in Mastercardom in kaj o vsem skupaj menijo slovenske banke, ki bedijo nad priljubljenim Flikom?