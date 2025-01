Zaradi afere z razpisom Spirita tudi kazenska ovadba

V nadaljevanju preberite:

Po aferi z razpisom za pomoč premogovnim regijam za pravični prehod, zaradi katere je včeraj odstopil direktor javne agencije za spodbujanje investicij - Spirit Rok Capl, je minister za gospodarstvo Matjaž Han pojasnil, da je že odredil nadzor nad razdeljevanjem denarja in da ne bo neupravičeno izplačan niti cent, če za to ne bodo izpolnjeni pogoji. Caplov odstop pa je sprejel.

Spirit je namreč v torek po medijskih razkritjih razveljavil sklepa o podelitvi subvencije podjetjema VonPharma SI in Vital QI, ki jima je bilo na omenjenem razpisu dodeljenih 20 milijonov evrov, saj se je izkazalo, da gre za povezana prejemnika. Ustanovitelj obeh je bil Tadej Von Horvath, ki je tik pred razpisom eno družbo prenesel na lastnika iz Bosne in Hercegovine.

»Glede na datume razpisa in izdajo sklepov sem takoj odredil notranjo revizijo in pričakujem, da bo opravljena čim prej. Dodatno sem zaradi nepristranskosti dal pobudo računskemu sodišču, da javni razpis pregleda v okviru svojih revizorskih pristojnosti. In tretje - odločil sem se še za dodaten nadzor, zato sem na sektorju za kontrole, ki bedi nad porabo evropskega denarja, naložil da dodatno pregledajo javni razpis in vse vloge, na podlagi katerih je bilo opravljeno ocenjevanje,« je v današnji izjavi povedal Han. Poudaril je, da se kot minister ne sme neposredno vmešavati v postopke javnih razpisov in zatrdil da Von Horvatha, ki je bil v preteklosti član podmladka SD, ne pozna.