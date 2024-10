Zaradi dolgov začasno zaprt večji del ljubljanske blagovnice Maximarket

V ljubljanski blagovnici Maximarket so začasno zaprti pritličje ter prvo in drugo nadstropje, kjer prodajajo oblačila in obutev ter parfume in kozmetiko. Najemnik teh prostorov, ki so v lasti Mercatorja, je družba Modiana. Mercator in Modiana sta v sporu okoli plačevanja najemnine in obratovalnih stroškov.

Medtem ko je modno-kozmetični del ugledne ljubljanske blagovnice zaprt, pa je odprta trgovina z živili s kulinaričnim delom v kleti.

Že sredi tedna je Modiana kupce obvestila, da so njene trgovine, ki se nahajajo v trgovskih centrih družbe Mercator, začasno zaprte. Gre za poslovalnice v Domžalah, Rogaški Slatini, Krškem, Mariboru, Slovenski Bistrici, Slovenskih Konjicah, centru Supermesto Ptuj, Trebnjem in Kamniku.

Čeprav naj bi po prvotnih navedbah prostori v najemu Modiane v Maximarketu ostali odprti, so od danes zaprti in zagrajeni tudi ti.

Razloga za zaprtje trgovin v Mercatorjevih centrih v Modiani niso navedli, so pa mediji poročali, da trgovec z modo, katerega lastnik je od leta 2016 podjetje Montecristo SL, Mercatorju že dalj časa ne plačuje najemnin in obratovalnih stroškov za poslovalnice, in da se je zato uprava Mercatorja odločila, da najemne pogodbe prekine in trgovine zapre.

Za Siol so iz Mercatorja, ki je v lasti hrvaške skupine Fortenova, sporočili, da so bili primorani sprejeti takšno odločitev, saj je dolg za zaprte poslovalnice na ravni Fortenove presegel 3,5 milijona evrov. Najemna pogodba je potekla 3. oktobra, zaradi nespoštovanja pogodbenih obveznosti, tako naj bi bilo od februarja letos, pa je Mercator odstopil od pogodbe.

Odvetnik podjetja Montecristo Marko Zaman pa je za Siol povedal, da so oktobra lani z Mercatorjem podpisali novo najemno pogodbo za Modianine trgovine, ki je bila sklenjena za nižjo ceno. Pričakovali so, da se bo nova najemna pogodba spoštovala, a je Mercator nadaljeval z obračunavanjem najemnine po prejšnji, višji ceni. Ker se s tem v Modiani niso strinjali, računov niso poravnali. Po Zamanovih sta sprti strani daleč na svojem bregu.

Modianine trgovine po Sloveniji, ki niso v prostorih v lasti Mercatorja, medtem ostajajo odprte. Vse skupaj ima trgovec v državi 22 prodajaln.