Zavarovalnica Triglav za več kot četrtino viša letošnji načrt dobička

V nadaljevanju preberite:

Zavarovalnica Triglav je v prvem polletju ustvarila rekordnih 75 milijonov evrov čistega dobička. Kosmate zavarovalne premije so bile v prvem polletju tri odstotke manjše kot lani in so znašale 868 milijonov evrov. Kaj to pomeni za letošnje načrte?

Kje je dosegla rast premij? Kako so se gibale škode? Kako gre upravlajnju premoženja?