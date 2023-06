Nove dimenzije

Na ljubljanski fakulteti za šport so do začetka junija obdelali športnovzgojne kartone 357 šol oziroma več kot 130.000 otrok in mladostnikov. Rezultati so pokazali izboljšanje v primerjavi z letom prej, a še vedno je gibalna učinkovitost na ravni iz leta 2011, ko smo bili v predkovidnem obdobju v Sloveniji na najnižji točki. Delamo premalo in prepočasi, opozarjajo v skupini Sofit.