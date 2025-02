Smuka po ceni

Slovenska gorska središča so z letošnjo zimsko sezono in tudi obiskom v času šolskih počitnic zadovoljna, saj je ta precej boljša od slabe lanske. Med smučarji prevladujejo domači gostje, vse več pa je obiskovalcev iz Hrvaške in Madžarske. Marsikje opažajo tudi rast števila gostov iz Avstrije in Italije, ki, kot kaže, na naše bele strmine prihajajo tudi zaradi ugodnejših cen smučarskih vozovnic, saj so se te v tujini precej podražile.