Streznitev

Na začetku leta 2019, torej še pred izbruhom pandemije, ki je ves svet vrgla s tečajev, je minister za gospodarstvo četrte vlade kanclerke Angele Merkel Peter Altmaier v javnost izstrelil novo nemško industrijsko politiko.

Evropsko gospodarstvo je takrat že čutilo negativne vplive ekonomskega vzpona Kitajske. Pa tudi zaostajanje za precej bolj ekonomsko dinamičnimi ZDA. Nekatere članice EU so si šele opomogle iz krize, ki jo je povzročila napačna terapija po izbruhu evrsko-dolžniške krize. Na liniji Pariz–Berlin je zaradi vse večjih apetitov kitajske vlade, ki so se začeli kazati z vse bolj ambicioznimi prevzemnimi načrti na stari celini, dozorela ideja o evropskih industrijskih velikanih. In na drugi strani o zaščiti pred sovražnimi prevzemi. V Nemčiji za nekakšno prelomnico v odnosu do kitajskega kapitala velja prevzem proizvajalca industrijskih robotov Kuka.