Manca Marinko: Življenje se zgodi v najdrobnejših trenutkih

»V naslednjih urah sva govorila o svojih Nemcih, zvečer pa o ničemer več. Do jutra je dolino napolnil dež,« v kratki zgodbi Dota zapiše pesnica in prozaistka Manca Marinko (2003), avtorica pesniškega prvenca Jezik okoliščin (Črna skrinjica, 2023). Kot pravi, poskuša v svojem delu izpisati »tisto, kar nam je vsem skupno, pa nihče ne ve, da nam je«.

Manca Marinko, sicer študentka primerjalne književnosti in literarne teorije ter francistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, je začela pisati že v gimnaziji, saj je bila, kot je poudarila, Gimnazija Ledina okolje, v katerem so spodbujali literarno pisanje. »Tako sem v začetku dobila eksterni zagon, ki sem ga potrebovala. Moja občutljivost do sveta kar naenkrat ni bila več ovira v življenju, temveč v kontekstu pisanja prednost, močna točka, to, kar mi je omogočalo pisati,« je povedala.

Začela je s pisanjem poezije, ki se je »skoncentrirala v pesniški zbirki Jezik okoliščin«, nato pa se je po njenih besedah pripetila majhna osebna revolucija, ko je spoznala, da ji »pri prehodu h kratki zgodbi ni treba spremeniti ničesar elementarnega. Da lahko obdržim svoj literarni izraz, ki sem ga skozi leta oblikovala v poeziji, in ga le premestim v prozno obliko. Pomembno se mi je zdelo, da nisem spet 'na začetku'. Trenutno se tako najbolj intenzivno ukvarjam s kratko zgodbo, v katero uvajam elemente, ki so tradicionalno bolj značilni za poezijo.«

Svoja dela je Manca Marinko doslej objavljala na spletnem mediju ludliteratura.si ter v revijah Nebulae, Mladika in Novi dijak, predstavila se je tudi v okviru literarno-performativnega cikla Ignor. Kot je pojasnila, se ji pri pisanju zdi ključno, kako besedilo zveni, »kakšen je njegov zunanji in notranji ritem. Vedno se pri pisanju tako tudi začne; s stavkom ali kar odstavkom, ki mi odzvanja v glavi v specifičnem ritmu, dokler ga ne zapišem in iz njega nastane kaj več.

V Jeziku okoliščin sem se primarno ukvarjala z jezikom samim in eksperimentiranjem znotraj jezika, saj so me zanimali temelji in najosnovnejše enote, na katerih literarna umetnost stoji. Ko gledam nazaj, je bil ta globoki premislek o jeziku zame nujen, da sem lahko gradila svoje pisanje na meni jasnih temeljih.«

Poleg jezika avtorica posveča veliko pozornosti metaforiki, njena kratka proza je, pravi, povsem odvisna od nje, saj je veliki vsebinski zapleti trenutno ne zanimajo. »Osredotočam se na majhne dogodke, ki pomenijo veliko. V mnogo pogledih se mi zdi, da grem s tokom literarnega minimalizma. Kljub temu na površini ohranjam direkten slog, ki, vsaj tako si upam misliti, brez zadržkov podaja resničnost človeške izkušnje.

Vsebinsko sem večinoma zasidrana v sodobnem svetu, zanimajo me različne aktualne družbene problematike, predvsem položaj ženske in moškega v modernem svetu. Veliko se ukvarjam tudi z zgodovino; osebno in kolektivno ter njenimi posledicami za sodobnost. Sem po mojem mnenju sodita tudi tematika travme in človeška psihologija, ki me nadvse fascinira.«

Poezija ji »nudi odgovore takrat, ko imam le vprašanja, torej ko nečesa ne razumem, proza pa mi omogoča, da predstavim nekaj, kar že razumem, a se mi zdi pomembno, da bi razumel še kdo drug«. Kajti umetnost je eno od najučinkovitejših sredstev, ki so človeku na razpolago, da v življenju vidi smisel, pravi.

Tako v poeziji kot v prozi si Manca Marinko prizadeva za čim večjo bližino med napisanim in življenjem, pri čemer poskuša biti »vse boljša opazovalka sveta okoli sebe in njegova zapisovalka. Kar zahteva izredno pozornost, saj se življenje zgodi v tistih najdrobnejših trenutkih. Poskušam napisati tisto, kar nam je vsem skupno, pa nihče ne ve, da nam je. Seveda se mi zdi tudi pomembno, da se v literaturi eksperimentira, saj se tako razvija jezik in z njim naša družba. Zato stremim tudi k novostim, tako vsebinskim kot formalnim.«

Pri pisanju poezije se drži pravila, da mora pesem »prespati«, preden se odloči, ali je dobra ali ne, pri prozi pa osnutek kratke zgodbe pošlje skupini prijateljev, testnih bralcev, ki ji nato svetujejo, »kje so nejasnosti, prevelika prazna mesta in podobno. S tem v vednosti se potem ponovno lotim urejanja zgodbe.«

Med pisateljske vzore uvršča Ano Svetel, Andreja Blatnika, Assio Djebar in Joan Didion, ob tem pa poudarja, da vse bolj razume, »da je v pisanje vpletenega ogromno učenja in trdega dela. Ne gre zgolj za talent, v resnici se mi zdi, da je talent skoraj zanemarljiv v primerjavi z učenjem in delom, ki ga pisanje zahteva. Gre za kreativno delo, a je delo kot vsako drugo in pri nobenem ne postaneš mojster brez truda.«

Kot dodaja, na pisanje gleda kot na podoživljanje oziroma dokumentiranje življenja, »in ne toliko kot na strogo domišljijski proces. Zdi se mi, da ima vsak dober lik, dobra zgodba ali dobra pesem močne korenine v resničnosti in da je v pisanju izmišljanje dejansko le kombiniranje delcev resničnega v nove celote. Seveda pa resničnost velikokrat ni osebna; gre za kombinacijo resničnega od vsepovsod.«

V prihodnje si, kot je pojasnila, želi nadaljevati in razviti svoje prozno delo, ob tem pa vpeljati v prozo več pesniških prvin. »Zdi se mi, da je to idealen literarni izraz zame. Mislim, da sem po naravi bolj pesnica kot prozaistka, če se omejim na tradicionalno pojmovanje poezije in proze. Mislim, da nekje globoko v meni tli tudi želja, da bi napisala roman, a to je še tako daleč, predvsem pa mislim, da je to bolj kakor pristna ustvarjalna ambicija vpliv trenutne družbe, ki do romana goji najgloblje spoštovanje,« je poudarila in dodala, da se bo v kratkem podala na polje literarne kritike, v prihodnosti pa na področje književnega prevajanja.

Dota (odlomek)

Moja učiteljica joge pravi: »Ko boste na morju, delajte zjutraj na plaži pozdrav soncu.« Nato, medtem ko se že suka stran od nas proti ogledalom dvorane, navihano doda: »Če vam uspe priti, preden Nemci razgrnejo svoje brisače.«

Nemci, ki se jih moja stara mama še spomni. Pravi, da so bili ogromni, ko so se v hribovski vasici pojavljali na hišnih vratih. Druga stara mama govori o Italijanih in o ognju. Končno pravim »stara mama«, in ne »babica« ali »babi«, kot sem jima rekel včasih, ko sem o njiju govoril pred sošolci. Nobena od njiju ni babica, temveč mama. Mama moje mame, ki je moja mama. Čeprav te vezi kot otrok nisem razumel. Vsakič ko je moja mami svojo mami nagovorila z »mami«, se mi je podrl celoten notranji svet. Zakaj njej pravi »mami«, ko pa je vendar ona sama »mami«? Kot da je to njeno lastno ime, ali kaj.

Tudi veliko drugih stvari nisem razumel. Na primer da mi verjetno nikoli ne bo treba iti v vojsko. To je bila moja prva in zelo dolgo tudi edina skrb. Da bom moral v vojsko, kot je moral moj fotr in moj stari fotr in verjetno, sem si mislil, vsi pred njima. Nisem poznal razlike med služenjem vojaškega roka in med vojsko kot odhodom na bojišče, ker mi tega nihče ni pojasnil. Poznal sem samo en pomen vojne, ki je bil zame mešanica obeh, mešanica Nemcev in drgnjenja kopalnic v Makedoniji z zobnimi ščetkami.

Danes igram vojaka, ki je vojak samo na ekranu prenosnika, in danes je to zame dovolj. Zdaj s punco nisva na tujih plažah, ampak v slovenskih hribih, ker delava drugače kot najini starši in drugi spiritualni učitelji. September je že in pravijo, da se bo treba počasi zresniti, spet študirati, se zariti v knjige in pozabiti na vse drugo. Čistilke v kampu se zgražajo, ker sva v takem slabem vremenu še vedno tu in po koncu poletja še vedno mirno dopustujeva, kot da na svetu ne velja noben red. Ko si ob enajstih dopoldne umivava zobe, jaz prvič in ona drugič v dnevu, nama ena izmed čistilk med pomivanjem ploščic poskuša vbiti v glavo, da ko je v tej dolini enkrat septembra dež, je dobrega vremena konec do naslednje pomladi. Delava se, da ne razumeva namiga.

Zunanji lokal kampa, prav lično narejen iz lesa, vsak večer zelo glasno zapirajo, ko bi midva že rada brez motenj kadila travo. No, jaz bi rad, zanjo pa je marihuana še ena alineja na seznamu opravil, ki vodijo do njene predstave o uspešnem dopustu. Natakar lokala ob koncu izmene po zvočniku nagovarja najbolj vztrajne goste z »ladies and Germans« in jih presenetljivo humorno razpoložen poziva, naj zaboga že spokajo.

Septembra smo ostali samo še Nemci in midva. Nemščina je povsod. V stranišču, preden potegneš vodo, v koritih za pomivanje posode, med apnencem ob Soči, pomešana v glino. Samo midva je ne govoriva, ker sva se je oba učila samo malo v osnovni šoli. Jaz, da sem se lahko izognil športnim izbirnim predmetom, ona pa, ker je želela obvladati še eno stvar več, si predstavljam.