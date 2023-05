Diskriminacija manjšine in jezika je bila sistematična

V nadaljevanju preberite:

V poučnem in osebnem celovečernem dokumentarnem filmu Andrina Mračnikar v prepletu arhivskih posnetkov in pričevanj ljudi, zlasti svojih sorodnikov, razgrinja trpko usodo skupnosti koroških Slovencev, zajeto v dobro stoletje. To vprašanje je tako na Koroškem kot širše v Avstriji bolj ali manj prezrto, opozarja. Ker se v šolah o tem ne učijo, ker dvojezičnosti tako rekoč ni, mnogi, zlasti mlajši, niti ne vedo za koroške Slovence. »Če pa vedo, pa po navadi ne vedo več kot to. Na primer sprašujejo, kdaj smo se priselili v Avstrijo,« nam je med drugim povedala.