Vaše sanje ob morju se začnejo pri 3500 evrih + DDV na kvadratni meter

V sodobnem nepremičninskem svetu, kjer igrata kakovost in udobje ključno vlogo, so novogradnje postale pravi dragulj na trgu nepremičnin. O njihovi izjemni priljubljenosti se strinjajo tako iskalci novih domov kot tudi investitorji, dokaz pa je neverjetno veliko povpraševanje kupcev.

In ko gre za nepremičninske bisere ob morju, je povpraševanje le še večje. Stoja Trade vam ponuja priložnost, da postanete lastnik enega od teh dragocenih biserov, in to po takšnih cenah, da gredo stanovanja za med.

Za vse, ki iščete idealen dom v prestolnici, je zdaj pravi čas, da si rezervirate ogled stanovanja v kompleksu Devana Park II. Svoje sanjsko stanovanje lahko izberete med preostalimi enotami, saj se prodaja odvija s svetlobno hitrostjo. Ne zamudite priložnosti, da se še letos vselite v svoj novi dom v Ljubljani!

Sredi mesta, a hkrati v drevesnih krošnjah

Že letos uživajte v novem domu: Devana Park II

Simbol projekta Devana Park II je drevesni list, zato je vsem takoj jasno, da gre za posebno sožitje narave in mesta. FOTO: Stoja Trade

V neposredni bližini središča Ljubljane so ob vznožju Golovca že na prodaj stanovanja v kompleksu Devana Park II, ki vključuje pet terasastih stanovanjskih zgradb, kjer je na voljo sto stanovanj različnih velikosti, od garsonjer do velikih terasnih štirisobnih stanovanj.

Devana Park II FOTO: Stoja Trade Prodaja stanovanj v Devani poteka izredno hitro. Na voljo je še zadnja polovica enot, ki bodo kmalu pošle, saj je za projekt zaradi ugodne povprečne prodajne cene 4500 evrov +DDV na kvadratni meter vedno več zanimanja. Vselitev bo mogoča že letos.

Skoraj vsa stanovanja v projektu imajo zunanjo površino (atrij, ložo ali teraso) ter pripadajoče število parkirnih mest v podzemni garaži. Vsa stanovanja imajo veliko steklenih površin, zato so izjemno svetla, na fasadi pa se bohoti zelenje.

Ljubljanski biseri

Nizkoenergijske hiše na Viču: NIZ8

V bližini naselja NIZ8 je vsa infrastruktura za udobno bivanje. FOTO: Stoja Trade

NIZ8. FOTO: Stoja Trade Zelo zanimiv projekt na ljubljanskem Viču nosi skrivnostno ime NIZ8, ki vključuje osem nizkoenergijskih vrstnih hiš, strnjenih v lično ograjeno naselje. Hiše z bivalno približno 150 kvadratnih metrov bodo vseljive že letošnjo jesen. Vsaka hiša v naselju NIZ8 ima odlično razporeditev, intimni atrij pa je tisti dodatek, zaradi katerega bo bivanje še bolj sanjsko. Vsaka hiša ima svojo ločeno parcelo, garažo in dodatno parkirno mesto. Pri gradnji so uporabili leseno stavbno pohištvo. Fasadne obloge v kombinaciji s fasadnim ometom zagotavljajo brezčasno lepoto, ki se odlično vklaplja v okolico. Na voljo je tretja podaljšana faza ali na ključ.

NIZ8 ponuja idealno kombinacijo mestnega življenja in stika z naravo, kupci pa za ceno stanovanja v last dobijo enkratno hišo.

Najbolj zaželena lokacija v Ljubljani

Obkroženi z naravo: Pod hribom

Pod hribom je eden najboljših in najbolj zaželenih projektov v Ljubljani. FOTO: Stoja Trade

Projekt Pod hribom v ljubljanskih Kosezah je eden najbolj zaželenih Stojinih projektov. V nekaj vilah ob gozdu bo na prodaj 111 stanovanj velikosti od približno 58 do 133 kvadratnih metrov neto površin. Zelo privlačni sta tako lokacija projekta – zraven Mosteca, koseške tržnice in šole – kot razporeditev prostorov.

Vsa stanovanja bodo imela ložo, atrij ali teraso, zunaj pa bo veliko igrišče. Zanimanje kupcev je zares veliko. Predvidena cena bo od 5000 do 6000 evrov na kvadratni meter neto površine.

Edinstven stanovanjski produkt

Ponudba, kot je pri nas še ni bilo: Carpe Diem

Projekt Carpe Diem je zasnovan za vse, ki želijo živeti kot v hotelu. FOTO: Jaka Rogelj/lux Production Age

Projekt Carpe Diem by dr. Bitenc ob ljubljanski železniški postaji je edinstven produkt na slovenskem trgu, saj je v celoti opremljen objekt in ima popolno concierge storitev.

Stanovanja so nad zdravstvenim centrom in stanovalci imajo možnost zdravstvene oskrbe. Gre za enega najbolj ekskluzivnih naslovov v Ljubljani, zaradi česar sta na voljo še zadnji dve najlepši stanovanji – terasni stanovanji z zimskim vrtom, ki vas bosta osupnili s svojo prostornostjo, prefinjenim dizajnom in brezhibno izvedbo.

Objekt obsega tri kleti, pritličje, tri nadstropja in terasno etažo. Vsakemu stanovanju je namenjeno eno parkirno mesto v kleti.

Sodobno bivanje ob obali

Šmarje nad Koprom: Rezidence Murva

Murve so umeščene na hrib nad Koprom, zelo blizu so tudi Hrvaški. FOTO: Stoja Trade

V idiličnem istrskem okolju v vasi Šmarje nad Koprom nastaja projekt Rezidence Murva s 44 stanovanji in 16 hišami, ki imajo tudi možnost bazena.

{embed_foto_R50}1694414{/embed_fotoR50}Stanovanja bodo velika od 44 do 130 kvadratnih metrov. Cena kvadratnega metra naj bi znašala približno 3500 evrov + DDV. Za primerjavo: cena kvadratnega metra garsonjere v Kopru znaša kar 6100 evrov. Kupci vil Murve se lahko odločijo tudi za ugodnejšo gradnjo brez kleti.

V Murvah se eleganca in udobje prepletata s čarom tradicionalne istrske arhitekture. Pri gradnji so uporabili vrhunske materiale, popolno harmonijo pa so dosegli z uporaba kamna. Stanovanjski kompleks tako še obogati čarobno podobo istrske pokrajine. Stanovanja so sodobno opremljena, prostori imajo veliko naravne svetlobe in čudovite razglede na okoliške griče in morje v daljavi.

Vas Šmarje z okolico svojim krajanom omogoča vse za brezskrbno bivanje.

Kjer že diši po morju: Pinija in Nica

Vsi balkončki projekta Pinija so zloženi v obliki storža, s tem je zagotovljena diskretnost med stanovalci. FOTO: Stoja Trade

Majske poljane - Pinija. FOTO: Stoja Trade Stoja s svojo ponudbo bogati tudi manjše kraje. Tako so v Novi Gorici zgradili projekt Majske Poljane – Pinija, ki ga je zasnoval arhitekturni biro Sadar in Vuga in je že v tretji fazi. Vsaka enota v Piniji je prostorna, svetla in omogoča najboljši izkoristek naravne svetlobe ter ponuja prečudovite poglede na okoliške griče in mesto. Poleg tega so prebivalcem na voljo tudi skupni prostori, kot so vrtovi, parkirna mesta in rekreacijske površine, ki dopolnjujejo visok standard udobja in kakovosti življenja v tem prestižnem stanovanjskem kompleksu. Stanovanja so že razprodana.

Nica je poslovno-stanovanjski kompleks na lokaciji trenutne stavbe Kemometal ob Rejčevi ulici. FOTO: Stoja Trade

Stojin drugi v Novi Gorici se imenuje projekt Nica in je še v pripravi. Ker je na odlični lokaciji v središču mesta, je zanj veliko zanimanja, saj so tudi tukaj prodana vsa stanovanja. Pri Nici je velik poudarek na kakovostnih materialih in estetiki. Projekt Nica postavlja nova merila za sodobno mestno bivanje.

Za ljubitelje aktivnega preživljanja prostega časa: Biseri Soče

Vsaka enota v Biserih Soče ponuja izjemne poglede na okoliške gore in reko Sočo. FOTO: Stoja Trade

Stojine projekte je mogoče najti tudi v Bovcu, v objemu gora in ob prelepi Soči. Biseri Soče so imeniten nepremičninski objekt, ki spaja vrhunsko arhitekturo z neokrnjeno naravo, kar ustvarja nepozabno bivalno izkušnjo v objemu gora.

Stanovanja v Biserih Soče so zasnovana s poudarkom na udobju, eleganci in trajnosti, pri čemer so uporabili naravne materiale in najnovejšo tehnološko opremo. Lokacija Biserov Soče je idealna za ljubitelje dejavnosti na prostem, saj so v neposredni bližini številne pohodniške in kolesarske poti ter odlične točke za vodne aktivnosti.

Večina stanovanj v kompleksu Biseri Soče je že prodanih. Na voljo je še zadnjih 5 apartmajev po zelo ugodnih cenah, najpomembneje pa je, da so na voljo takoj.

Ni še prepozno za nakup stanovanja v Umagu: Garden Palace Resort Umag

V Garden Palace Resort Umag si lahko omislite sanjski dom ali počitniško stanovanje tik ob morju. FOTO: Stoja Trade

Stoja ima v kompleksu Garden Palace Resort Umag na voljo še zadnjih deset apartmajev po znižani ceni, in sicer terasno stanovanje in nekaj manjših apartmajev. V Umagu boste uživali v sanjskem obmorskem ambientu, ki ponuja obilico vsebine za vsa okus. Na voljo je veliko možnosti za šport, veliko dobre hrane, lepe plaže in morje.

Ajdovščina – mesto, ki se stalno širi: Papillon

V bližini Papillona so trgovski, storitveni in rekreacijski objekti, kar zagotavlja udobno in priročno življenje v sodobnem mestnem okolju. FOTO: Stoja Trade

Ajdovščina je kot mesto zrasla na vse strani, zaradi česar je povpraševanje po novih stanovanjih vedno večje. Stoja je ujela to priložnost in zgradila že tretje naselje, kjer so prodali že čisto vse. Zadnji projekt se imenuje Ajdovščina Papillon, ki ponuja razkošna stanovanja z izjemno kakovostno opremo in dovršenimi notranjimi prostori.

Vsako stanovanje je zasnovano z mislijo na najnovejše trende v arhitekturi in oblikovanju, kar ustvarja harmoničen in privlačen ambient za bivanje.

Ekskluzivno za poslovni najem: DCB Montana

Za poslovne objekte je v Ljubljani zelo veliko povpraševanja, saj so dozdajšnji objekti dotrajani. Med stavbami, ki jih poslovni najemniki že težko čakajo, je DCB Montana v ljubljanskih Mostah. FOTO: Stoja Trade

V Ljubljani se končuje gradnja poslovne stavbe DCB Montana, ki bo vseljiva že letos.

DCB Montana ni navaden poslovni projekt, ampak bo s svojimi terasami in avlo ponudila veliko priložnosti za umetnost in druženje.

Objekt ni čisto pozidan, zato je bolj odprtega tipa ter daje občutek svobode in navdiha.

Montana je namenjena za oddajo znanim najemnikom in bo vseljiva v drugi polovici leta 2024. Cena najema je že od 18,5 evra za kvadratni meter.

Zaradi prefinjenosti se za DCB Montano zanimajo že ambasade. Več kot pol enot v DCB Montana je že oddanih.

Nova poslovna zgodba na obrobju Ljubljane: PC Brdo

PC Brdo je na odlični lokaciji v neposredni bližini Tehnološkega parka, kar zagotavlja odlične cestne povezave. FOTO: Stoja Trade

Ne smete spregledati tudi ponudbe poslovnih prostorov na ljubljanskem Brdu. Poslovni objekt PC Brdo bo imel 19.000 kvadratnih metrov poslovnih prostorov v dveh modernih stavbah, ki bosta imeli dve kleti z garažami, pritličje in štiri nadstropja. Četrto nadstropje bo zaradi velikih teras z razgledi nekaj posebnega. Investitor je v fazi priprave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Objekt bo vseljiv predvidoma jeseni 2025.

Zoran Đukić, direktor podjetja Stoja Trade in Stoja Art Collection Gallery - nepremičninske poslovalnice v centru Ljubljane. FOTO: Blaž Samec/Delo

